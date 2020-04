9 consejos para oler bien en casa.

Los agentes inmobiliarios usan estos olores cuando enseñan una casa porque saben que eso la hace más atractiva a los compradores. Cuando hagas la compra trae vainillina y canela en polvo. No son caras. Luego, si tienes habilidades reposteras, hornea unas galletas o un bizcocho con una dosis generosa de ambos ingredientes. Si no las tienes, simplemente espárcelas en un trozo de pan mojado y mételo en el horno a 160º durante unos 40 minutos. Cuando termines, llévalo al salón. Su olor cálido y reconfortante hará que te sientas un poco mejor.

Prueba el perfume de tu pareja. Comprueba cómo en ti huele distinto. Invita a tu pareja a probar tu perfume. Las diferencias entre perfumes para hombre y mujer son puramente culturales. Probablemente tengas en tu casa algún perfume que ya no usas, o uno que nunca has usado. Dales una oportunidad. Utilízalos con moderación: si alguien lo huele a más de un metro y medio de distancia, te has puesto demasiado.