Un cuarto de siglo de danza con Piluca Velasco

Talento, artes y mucho sentimiento. La Escuela de Danza Piluca Velasco celebró sus 25 años en una gala que tuvo como principal ingrediente la emotividad.

El 25º aniversario lo conformaron 100 alumnos que se dividen en siete grupos de jóvenes, y cinco de adultos. Casi todas las edades estuvieron sobre el escenario, con alumnos que van desde los 3 hasta los 66 años.

El psico-ballet es una de las disciplinas que diferencian a esta escuela de baile

El espectáculo se dividió en dos partes que duraron aproximadamente dos horas. Distintas disciplinas se vieron sobre el escenario: Danza clásica, moderno, escuela bolera, danza española, flamenco, latino, bailes de salón y psico-ballet.

Piluca Velasco hace un balance de la experiencia vivida con su centro de formación: "Mis 25 años de trabajo han sido muy satisfactorios. Mucho trabajo, mucha constancia diaria, esfuerzo y, lo principal, mucha ilusión. Con 24 años, comencé con la escuela, después de estudiar mi carrera de Danza. Me licencié en Pedagogía de la Danza por el Conservatorio de Alicante y en Psicología por la Universidad de Granada. Me titulé en Psico-ballet por la Fundación de Maite León y me diplomé en Flamencología por la Universidad de Granada".

En las escuela, además de enseñar las disciplinas del espectáculo, preparan las diferentes pruebas de acceso al Conservatorio. "Tener una buena preparación en la vida es fundamental para poder aplicarla en tu trabajo. Todo conocimiento es poco. Empecé con mucha ilusión con un hobby que para mí luego se ha convertido en un trabajo de 25 años".

Velasco se siente satisfecha con su trabajo: "Me encanta dar clases, estar con mis alumnas, transmitirles mis conocimientos y apoyarles en todo lo que necesiten".

Pero si hay algo que caracteriza a esta escuela son sus clases de psico-ballet. "Nada más empezar, me caractericé por ser la primera escuela que abría en Almería donde se impartirían estas clases. Sigo después de 25 años y mi escuela se caracteriza por la inclusión social. En cualquier clase o grupo de baile de los que van a actuar en el escenario, se podrá ver a niños con alguna necesidad educativa especial. Lo bonito de ello es la integración con sus compañeros a la hora de danzar y olvidarse de sus discapacidades".

Los alumnos se muestran nerviosos y muy ilusionados según relata la profesora: "Todos los años al empezar el curso la primera pregunta que me hacen es: ¿Señorita que vamos a bailar este año?".

Piluca Velasco siempre está buscando ideas nuevas para que su escuela avance con los tiempos: "Lo importante es tener un buen equipo de trabajo. Este año hemos introducido las clases de pilates. Queremos para el próximo curso clases de fitflamc, que consiste en una fusión de fitness y flamenco tanto para adultos y jóvenes".