La cultura del hip hop se expande con Bronx Radio

El hip hop de la Old School y el R&B se reavivan en la provincia de Almería con Bronx Radio. Diez años después de su primera emisión vuelve una nueva etapa del programa de radio, disponible en iTunes, ivoox y en Candil Radio 87.6 fm los miércoles a las 21:00 horas, de la mano de DJ Peti Deluxe.

El hip hop es una cultura formada por distintas corrientes callejeras que nació en la década de los 70 en las calles del distrito del Bronx, en Nueva York. Quién podría olvidar el scratching del Dj o esas primeras mezclas musicales que hicieron vibrar las pistas de baile. Todo un legado cultural digno de mantenerse con vida.

Eduardo, conocido profesionalmente como Dj Peti Deluxe, es un almeriense que lleva más de una década moviendo los ritmos del hip hop por la provincia. Desde discotecas hasta ferias, pasando por toda índole de festivales y eventos.

El programa fue creado por este Dj y locutor en el año 2009 y se emitió hasta 2013, momento en el que dijo adiós a sus oyentes por un tiempo. Ahora, diez años después de su primera emisión, Bronx Radio vuelve a la carga con los mayores éxitos de hip hop, rap americano y R&B.

Bronx Radio mantiene la esencia y energía con la que se lanzó por primera pero también trae novedades. Ofrecerá al oyente, además de una amplia variedad musical, recomendaciones culturales.

“El hip hop en Almeria está muy vivo y más hoy en día con las redes sociales y Youtube donde cualquiera puede subir sus canciones” afirma el Dj Peri Deluxe.

Non-Stop Music es la primera sección en la que se divide el programa. En ella habrá éxitos del rap americano y R&B desde el año 2000 en adelante. La segunda sección es The King of the Week, en la que se profundizará en un único artista o grupo musical.

Con Old School Deluxe, la tercera sección, el oyente podrá disfrutar de éxitos del Rap de la Old School y R&B anteriores a 1999. Por último, Black Movies Productions es la cuarta sección en la que se recomendarán películas cuyos éxitos musicales forman parte de la historia cultural.

Los oyentes podrán disfrutar de toda una trayectoria cultural del hip hop todos los miércoles a las 21:00 horas en la emisora municipal de Huércal de Almería, Candil Radio 87.6 fm y los viernes en Dunas Fm en Fuerteventura a las 22:00 hora peninsular. Una forma de conocer mucho más a fondo este tipo de cultura musical.