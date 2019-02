Una década de batallas y estrategias

Diez años de batallas, pero la guerra no acaba. El próximo 4 de abril se celebra la edición número 10 de las Antebellum Jornadas de Wargames de Tablero. Una década convirtiendo a Almería en la capital mundial durante cuatro días de estos juegos de mesa.

Las Jornadas de Wargames se celebrarán del 4 al 7 de abril en el Hotel Gran Fama de Almería. Los horarios son desde las 9:00 hasta las 2:00 horas con pausas para comer. El precio para participar es de 30 euros.

El organizador, Santiago Penco, afronta esta nueva edición con muchas ganas e ilusión. “No me imaginaba cuando empecé esta aventura, que 10 años después seguiría organizando la convención de wargames de tablero que se ha convertido en referente en España. Los participantes se han convertido en amigos y los nuevos participantes se integran en el grupo como si siempre hubiesen estado aquí”.

Durante estos diez años han trabajado en la especialización de las jornadas: “Se centran en mi verdadera pasión: los wargames de tablero. En las primeras ediciones se realizaban otras actividades de otros hobbies pero me di cuenta que tenía que centrarme en lo que realmente me gustaba y donde yo me sentía como pez en el agua”.

Santiago Penco hace un balance muy positivo de estos años de jornadas: “Compartir mi afición y pasión con personas que las viven como yo han creado unos lazos de amistad que cada año se refuerzan. El primer día de cada año parece la continuidad del último del año anterior. Además, mi filosofía sobre como compartir y vivir esta afición ha sido referencia en otras partes de España”.

Según explica el organizador, sus ilusiones sobre esta cita no están intactas sino “en aumento. Espero que las jornadas de wargames de Almería sigan durante muchos años”.

Esta año, las jornadas contarán con las últimas novedades de GMT GAMES (Cataclysm, MBT, Pendragon, Wing Leader Supremacy, Cuba Libre, Hitler’s Reich...), Ventonuovo Games (Blocks in the west, Blocks in Afrika), Devir (De Barbarrosa a Berlin, Senderos de Gloria...), DVG (Pavlov’s House, Warfighter, Down in flames...) así como el mejor juego estratégico de la Segunda Guerra Mundial World in Flames Deluxe de Australian Design Group. Como colaboradores especiales contarán con la participación de David Gómez Relloso, creador de Cruzada y Revolución La Guerra Civil Española, el mejor juego que permite recrear la Guerra Civil Español desde el bando Nacional o Republicano; y Fernando Sola Ramos, uno de los creadores de Panzer, juego que permite recrear enfrentamientos entre unidades blindadas en la Segunda Guerra Mundial.

Desde la organización esperan contar con aproximadamente 50 personas, con participantes de distintos rincones de España: Granada, Valencia, Alicante, Murcia, Barcelona, Madrid, Guadalajara, Málaga, Sevilla...

El organizador cree que el éxito de esta cita reside en “haber definido un entorno de complicidad, de convivencia, confortable y agradable en el que todo el mundo se siente como en casa. Un entorno que permite centrarse exclusivamente en las dos principales aficiones en este hobby: la historia y la recreación de la historia a través de los wargames”.

Santiago Penco señala que el principal objetivo es “conseguir una mayor participación de las administraciones públicas y ser capaz de transmitir, a través de estas jornadas, las grandes ventajas de los juegos de mesa en particular y de los wargames en general”.