Un día para normalizar la palabra cáncer

“Un 31 de diciembre, me noté un bultito en la mama derecha y me di cuenta que no era normal. Inmediatamente, fui al centro médico para ver si me podían mandar una mamografía y lo hicieron con urgencia. Me detectaron que era un cáncer de grado tres, pero incipiente y que me tenían que mastectomizar. Lo recibí con gran sorpresa porque tenía 40 años. Me llamaron de la AECC para que me pusieran en contacto porque en menos de un mes me hicieron la biopsia que me dio positivo y me tuve que operar urgentemente. Me quedé enamorada de la Asociación porque me recibieron, me acogieron y pusieron a mi disposición fisioterapia y una psicóloga. Mi sorpresa fue que nunca me dijeron que me tenía que hacer socia. Me hice la reconstrucción, a veces no sale bien, y me ayudaron con todo”, recordó Laura Negrillo, que fue usuaria de la AECC y que ahora es voluntaria de la organización.

Son muchas las formas que la gente lo denomina, lo expresa y lo siente, pero la delegación de Almería de la AECC propone con su campaña Llámalo cáncer normalizar esta palabra, dar fuerza a los enfermos y a sus familias, y concienciar sobre la importancia de la prevención en el Día Mundial Contra el Cáncer.

Mar Venzal representó a tantos familiares que viven el cáncer de forma cercana: “Soy hermana, hija y nieta de personas que enfermaron y fallecieron de cáncer de huesos, tumor cerebral y de páncreas. Estoy muy agradecida a la Asociación por todo el apoyo que dieron tanto a los familiares como a los enfermos durante el cáncer, los paliativos y a posteriori. Ha sido un apoyo incondicional con una humanidad que nunca olvidaré”.

María Dolores López, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer, leyó un manifiesto ofreciendo datos para concienciar a la población: “Los protagonistas son las personas que han pasado por este proceso y sus familiares. Dar un dato significativo: uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá cáncer. Recordad que el 50% podría evitarse con hábitos de vida saludable: alimentación, deporte y sin tabaco.

La gerente quiso dejar un mensaje esperanzador: “La incidencia del cáncer va en aumento, pero no es menos cierto que la respuesta al mismo se va incrementando en años de vida, consiguiendo en un futuro no muy lejano que se convierta en una enfermedad crónica gracias a la prevención, apoyo e investigación”.

Paola Laynez, concejal de Participación Ciudadana, también se mostró sensible con este tema:“Cada año hay más personas que son más afectadas, pero es cierto que la prevención y la investigación nos dan datos más esperanzadores. El primer paso es normalizar esa palabra y aceptarla porque la mayoría de las familias hemos tenido algún afectado con cáncer”.

Ángeles Martínez, diputada de Bienestar Social, mostró el firme compromiso de la Institución Provincial con los pacientes y con las acciones de sensibilización que emprende la AECC, una labor que calificó como “fundamental porque lo que se pretende es que las personas que tienen cáncer se sientan arropadas, puedan transmitir su testimonio y que reciban el cariño de toda la sociedad. Tienen que saber que no están solos. El cáncer es sinónimo de investigación, progreso, esperanza y una muestra de la superación de las personas que lo padecen. Se pone de manifiesto que cada vez son más las personas que lo superan, por eso, el mensaje que se traslada es de ánimo y esperanza”.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, destacó el trabajo que se realiza desde la organización: “Queremos visibilizar el trabajo de la Asociación y de los profesionales sanitarios que velan por nuestra salud. Quiero poner en valor la importancia de la detección, de las revisiones. Hoy hace un año del cribado de cáncer de colón. Esa es una de las herramientas que ha puesto la Consejería. Estamos conociendo que muchas personas que no sabían que podían tener la enfermedad se ha detectado de manera precoz”.

El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, explicó que están trabajando de manera importante en innovación:“Este año vamos a tener el PET-TAC, así evitaremos el desplazamiento a los almerienses. También tendremos seis nuevos TAC, además de dos aceleradores lineales de Amancio Ortega. Es importante para el diagnóstico y la detección”.