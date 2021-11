La Junta ahora si cumple con Huércal de Almería

A colocación de una primera piedra es, o puede parecer, un acto simbólico, pero para Huércal de Almería la primera piedra del nuevo instituto ha sido un acto de una importancia mayúscula.

Un día muy importante para Huércal de Almería. Un día emocionante. Han sido más de diez años reclamando la construcción de esta infraestructura en nuestro municipio. Una reclamación de la ciudadanía de Huércal de Almería. Hemos tocado insistentemente la puerta de la Junta de Andalucía en todo este tiempo. Hemos luchado. Nos hemos manifestado. Durante casi ocho años no nos encontramos nada más que retrasos, portazos, mentiras. Pero seguimos insistiendo. Seguimos preguntando, seguimos luchando para darle a nuestro municipio otro instituto.

Quiero agradecer a la ciudadanía su comprimso, su esfuerzo, su reivindicación, que no ha cesado, y a la Junta de Andalucía, al nuevo equipo de gobierno, que ha demostrado que lo que nos decía el gobierno anterior era falso, que ha sacado el proyecto del cajón en el que estuvo guardado ocho años y que en solo dos años va a hacer realidad esta necesidad para los niños y niñas huercalenses, las familias huercalenses, que van a ver cómo mejoran las condiciones en las que sus hijos e hijas reciben su enseñanza. Ahora mismo contamos con un instituto, el Carmen de Burgos, muy cerquita de aquí, que está masificado. Son casi 1.300 los alumnos que estudian allí, en algunas ocasiones hacinados, incluso, durante los meses más duros de la pandemia, sin poder estar todos en las aulas, debido al gran volumen de alumnos por clase, teniendo que dar clase en los pasillos y hasta ocupando otras aulas en edificios adyacentes como la Escuela de Adultos, puesto que no había espacio para todos.Era la muestra más evidente de que Huércal de Almería necesitaba un segundo instituto. No era lógico que un municipio con 20.000 habitantes y con la edad media de población entre las más bajas de Andalucía no tuviera ese segundo instituto.

Un acto, como digo, simbólico, pero muy importante para Huércal de Almería, con el que se da otro paso más hacia lo que toda la ciudadanía de nuestro municipio ha venido reclamando durante estos más de diez años. Por eso, lo dije en septiembre de 2020, lo dije en mayo y lo digo hoy. Sí, es el día más importante de todos estos años que llevo como alcalde. Por fin lo hemos conseguido. Por fin el nuevo instituto, esperemos que se cumplan los plazos previstos, sea una realidad a finales de 2022.