La ejidense Isa Lucas obtiene los cuatro síes en ‘Got Talent’

Con una flor en el pelo parecía que iba a interpretar otro género musical, pero no. La ejidense Isa Lucas sería una sorpresa en las audiciones del programa de Telecinco, Got Talent, con su interpretación lírica de O sole mio para obtener los cuatro síes del jurado y levantar al público de sus butacas.

Según explicó antes de cantar, no había actuado nunca delante de tanta gente. Ante la pregunta de Edurne sobre su estado de nervios, la ejidense señaló que estaba “un poco, pero segura también”.

En el vídeo de presentación, la joven de 18 años aseguró que “siempre he sido muy tímida. Cuando ha habido un cumpleaños o cualquier tipo de acontecimiento, toda mi familia me decía que cantase y yo le decía que no. Cuando era pequeña, cantar era un suplicio para mi, y ahora estoy en Got Talent que es como un sueño y no me lo creo. Tengo una sensación de que me siento feliz pero supernerviosa. Es una cosa extraña. Mi sueño sería seguir a la siguiente fase”.

Edurne fue la primera en valorar a la joven: “Vaya sorpresa, ¡qué maravilla! Te he visto aparecer con la flor en la cabeza y pensaba que ibas a cantar algo de copla”.

Isa Lucas lleva solamente dos años cantando lírico y su voz sorprendió gratamente a Eva Isanta: “Tienes un tesoro ahí impresionante. No hay nadie que no pueda decirte que no tienes un chorrazo de voz”. En ese momento saltó Risto Mejide: “Sí, yo. Me gusta mucho la ópera y el aria que has escogido. Pero creo que todavía tu voz está descontrolada, le falta mucho matiz. Y me ha molestado la gesticulación, no me ha permitido llegar a lo que estabas cantando. Tienes que juntar tu cuerpo, tu mente y tu alma y serás una gran cantante”. La actuación de la almeriense se puede visualizar AQUÍ.