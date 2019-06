Más de 700 escolares se suman al VI concurso ‘Almería juega limpio'

No ponerse barreras

Por último, Ríos Luna compartió una reflexión sobre la idea de no ponerse barreras a la hora de superar retos y que siempre hay que intentar superarse a uno mismo, “me dijeron que no podía ser médico y que no sería capaz de correr maratones, y aquí me tenéis. Con sacrificio, humildad y trabajo cualquier cosa se consigue”, asegurço el doctor. A los ganadores del concurso se les entregó un ejemplar del último libro de Antonio Ríos Luna, titulado ‘Cuatro horas’, y otros obsequios además de las correspondientes cuantías económicas asignadas a cada categoría. Los cuentos ganadores se recopilarán en una publicación y a través de otros formatos, y Diputación los distribuirá entre los centros de la provincia.

Los premios fueron entregados por la diputada de Deportes, Ángeles Martínez, el padrino de ‘Almería juega limpio’ Antonio Ríos Luna, y Guillermo Blanes, de Deportes Blanes, como patrocinador de la iniciativa, a los que acompañó la mascota Arbi. El técnico de Deportes de Diputación, Fernando Mendiguchía, expuso algunas de las actividades que ha impulsado la Institución Provincial a favor de la actividad físico deportiva, como el programa ‘Caminando por un reto’ que se ha llevado a cabo para concienciar sobre la obesidad, sobrepeso y sedentarismo, especialmente en la infancia. También se proyectó un vídeo protagonizado por Arbi en el que explicó la finalidad de los Juegos Deportivos Provinciales. El acto se despidió con la actuación de uno de los participantes, Daniel Morales, que interpretó el ‘Rap del deporte’ con el que recibió un reconocimiento a la originalidad.