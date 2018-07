La faceta más oscura de Murillo

Conocer la otra faceta artística de Murillo fue el objetivo de la ponencia que impartió el profesor asociado de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Aterido Fernández, con la charla Bartolomé Esteban Murillo, pintor de la Andalucía Barroca.

Aterido aseguró que cuando le propusieron dar una ponencia en el año de Murillo "veía que encajaba", y ha querido dar un paso más allá: "La idea no es contarle a la gente la vida de Murillo. Quiero mostrar a la gente el motivo de que sea un pintor muy conocido, la identificación con determinadas imágenes y cómo se le puede dar la vuelta a esa imagen con interpretaciones aún más complicadas, no las del pintor religioso. Plantear el tópico, intentar desmontarlo y a la vez contar la vida sobre la vida de Murillo es el esquema de mi ponencia".

El profesor de la Universidad Complutense describe las dos caras de Murillo: "Es el pintor de la Inmaculada, todo el mundo identifica con los angelotes, la nubes y el azul pastel. Pero también tiene una parte un poco oscura que es la visión del mundo callejero: Los niños, los pordioseros…, no es una pintura muy colgable en las casas, es un gusto no cristiano, que no está cargado de religión. También muestro algunos autorretratos, la forma de retratarse él".

La última conferencia se celebra hoy a las 19:00 horas en el Teatro de la Villa con el musicólogo Pepe Rey y La música en el mundo de Murillo.