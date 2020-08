Los fantasmas del pasado (3)

Durante el trayecto en autobús, aturdida por los acontecimientos, Mª Dolores recordó aquellos cinco largos años de revisiones que tuvo que soportar en el Hospital San Pablo de Barcelona. Al llegar a casa, para no preocupar a sus hijos, intentó disimular la verdad con una mentira, pero una mueca desdibujada en la boca reveló la realidad a su marido, que sospechó noticias poco alentadoras. Después de llevar a los hijos al colegio, Alfonso volvió a casa para que Mª Dolores le explicara lo sucedido en el hospital, y así lo hizo.

La respuesta fue la de un hombre enamorado, que a pesar del desconcierto que le produjo conocer los resultados de los análisis, guardó su temor y abrazándola le susurró: “no te preocupes que juntos lo vamos a superar”. Una vez más retornaban a su vida los fantasmas del pasado; nuevamente el destino quiso poner a prueba sus ganas de vivir. En aquella ocasión, trató de afrontarlo de un modo diferente a lo experimentado en su primera juventud; ahora tenía hijos en edad escolar que la necesitaban y un marido que la adoraba. La llamaron por teléfono para confirmar el día de la intervención, que no tardó en producirse puesto que el cáncer pronosticado en uno de sus pechos se extendía con rapidez y había que extirparlo cuanto antes. A sus hijos, que aún se hallaban en el primer escalón de la adolescencia, se les informó que se trataba de una exploración rutinaria para extraer un poco de tejido de uno de sus pechos y comprobar que todo continuaba correctamente.

La misma versión expuso a sus padres y hermanos. Con ello consiguió que su hijo Víctor no perdiera el viaje que hacía meses había programado; tampoco consintió que su hija Mireia dejara una vacante en el festival de aerobic que, casualmente, se celebraba el mismo día de la operación. Pensó, que si las cosas se complicaban una vez intervenida, habría tiempo de dar las explicaciones pertinentes. Con el transcurso de las horas progresó satisfactoriamente.

Una vez recuperada, quiso enseñarles el torso a sus hijos. Estos centraron la mirada en los vendajes que lo protegían, y con la tranquilidad adquirida en las anteriores experiencias vividas, les dijo: “No os he querido alarmar porque teníais vuestros proyectos y no quería que mi estado influyera en vuestros planes. En la revisión descubrieron dos ganglios afectados y pensamos que la mejor decisión sería extirparlos. El doctor me ha indicado que recibiré unas sesiones de radioterapia y en unas semanas estaré como nueva”. Cuando se encontró definitivamente recuperada, valorando el trance que tuvo que atravesar decidió dejar su actividad laboral.

Recuperó actividades que dejó relegadas como las clases de gimnasia

La carpintería aportaba ingresos suficientes para vivir cómodamente, además sus hijos eran independientes y trazaban su propio camino, por lo tanto era el momento idóneo para retomar sus planes de vida antes de que le extirparan el pecho; disfrutando de todo lo que esta podía ofrecerle. Recuperó actividades que dejó relegadas como las clases de gimnasia, las salidas para hacer senderismo, comidas fuera o viajes; un sin fin de placeres que aprovechó, logrando una vida plena junto a su marido. Por momentos recuperó la felicidad, se sentía complacida al ver a sus hijos crecer sanos, felices, forjándose un futuro, haciéndose un hueco en una sociedad tan despiadada y competitiva.

Para ello, su hijo Víctor, después de años de agotadoras clases en la universidad y de interminables noches de estudio, se licenció en Empresariales; mientras que su hija Mireia finalizaba Magisterio con gran dedicación y esfuerzo. Mª Dolores, aún conserva en su memoria imágenes de sus padres y suegros ya fallecidos… ¡les debía tanto! Y atesora momentos vividos, imágenes en casa junto a sus hermanos, donde reinaban las risas y el buen ambiente; o esas visitas a casa de sus adorables suegros. Siempre tuvo claro el cariño mutuo que se procesaban. Sin embargo, no todos los encuentros con la familia fueron agradables; un ejemplo de ello fue la terrible enfermedad que padeció su hermano mayor, ya fallecido, que vivió durante años sumido en la oscuridad que produce el Alzehimer; a pesar de ello siempre supo sonreír a la vida, incluso en los momentos más amargos.

No olvidará aquella mañana soleada de noviembre, cuando una vez terminadas las labores del hogar se dirigió al gimnasio

Para la familia resultó complicado superar el sufrimiento que como hijo, marido, hermano o padre, padeció durante veinte años. Mª Dolores recordó con amargura las frecuentes visitas a casa de su querido hermano, donde sentada frente a frente lo miraba; pero él no la reconocía. Para Mª Dolores supuso un duro golpe vivir la nefasta enfermedad y posterior fallecimiento de su hermano mayor, pero no menos amarga y adversa fue la situación acaecida siete años atrás, después de haber sufrido un doble infarto y haberse tenido que someter a un trasplante de corazón. No olvidará aquella mañana soleada de noviembre, cuando una vez terminadas las labores del hogar se dirigió al gimnasio.

Transcurridos quince minutos de ejercicios, comenzó a notar una sensación extraña, inusual, por lo que decidió salir de la clase de aerobic, ante el miedo a desmayarse. No se equivocó en las sensaciones, al instante de acomodarse, perdió el conocimiento en uno de los bancos que disponía la estancia. Al despertar observó a las compañeras que la rodeaban con las caras desencajadas. Mientras esperaba a la ambulancia, aún algo aturdida, telefoneó a su marido para avisarle de lo que había sucedido. El desplazamiento hasta las urgencias del hospital de Terrassa, se produjo con celeridad. No obstante, su marido Alfonso fue aún más rápido en llegar a las instalaciones del hospital, donde estuvo pendiente del traslado en camilla de su mujer al interior del recinto de urgencias.