“Hay que favorecer la participación de la gente con la Virgen del Mar”

Siente auténtica devoción por la Patrona. Su familia se lo inculcó desde que era un niño y su fervor se ha mantenido a través de los años. Juan Antonio Pérez es el encargado del pregón en honor a la Virgen del Mar en este año tan difícil por la pandemia del coronavirus.

–¿Cómo le comunicaron que sería el pregonero?

–La noticia me la dieron a final de mayo. Me llamó José Luis Cantón, presidente de la Comisión Gestora de la Hermandad de la Virgen del Mar, y me lo comunicó. Yo lo conocía porque es funcionario y yo trabajo en el Ayuntamiento.

–¿Qué supone para usted ser el orador de este año?

–Satisfacción. Los que hemos nacido en Almería y somos católicos, es un orgullo expresarle tus sentimientos a la Virgen del Mar, decirle la fe y la devoción que le tengo. Expresarlo todo en su templo. Le tengo devoción desde que era niño, me la inculcó mi madre y abuelos. Se enlaza la tierra que te vio nacer y la fe a la Virgen.

–¿Qué mensaje quiere trasladar en su discurso?

–Lo divido en tres partes. Hablo de la Virgen en general, que solo hay una nada más; de la historia de la Virgen del Mar, su aparición en Torregarcía, la destrucción de su templo en la Guerra Civil; y, para finalizar, expresaré mis sentimientos hacia nuestra Patrona.

–¿Qué sentimientos le suscita?

–Me genera sentimientos de mi tierra y de la devoción de la Virgen en general. Es un doble sentimiento porque es la Patrona de la ciudad que me vio nacer. Mi madre, mi mujer y mi hija también están muy orgullosas de que sea el pregonero.

–Es una Virgen muy especial por su propia historia.

–Es bastante singular. Es una Virgen venida del mar. Se desprendió de un galeón y fue encontrada el 21 de diciembre de 1502.

–El pregón de este año es muy peculiar por la pandemia provocada por el coronavirus.

–La Iglesia tendrá aforo normal de las misas. Este año Interalmería lo retransmitirá en directo. No es un hándicap. Gusta que esté todo lleno y ver a mucha gente, pero hay que ser responsables. Es un buen momento para pedirle a la Virgen, a nuestra Patrona, que se mejore la situación, y mientras tanto tenemos que concienciarnos de los peligros que estamos corriendo. Es importante cumplir con la distancia de seguridad, llevar la mascarilla y buena limpieza de manos.

–Dentro de toda su experiencia vivida, ¿en qué escala si sitúa el pregón a la Virgen del Mar?

–No es el que más, pero sí uno de los más importantes de mi vida, uno de mis hitos más importantes.

–¿Qué le parecen los pregones de años anteriores?

–Casi todos positivos. Los que no pude ver, leí las reseñas en la prensa. Todos los oradores se intentan esforzar, lo conseguirán más o menos. Espero que el mío no resulte un rollo.

–¿Cómo lo ha preparado?

–Cuando me llamó, a los dos o tres días, empecé a recopilar documentación de la Virgen, hablé con gente y en junio tenía el pregón perfilado. Se me han ido ocurriendo cosas, incluso el mismo día del discurso.

–¿Qué curiosidades ha podido descubrir en el periodo de investigación sobre la Virgen?

–Me parece curioso que cuando destruyeron el templo en la Guerra Civil, la familia Pérez Gallardo custodió en su un domicilio la imagen de la Virgen. También es significativo que todas las iniciativas a favor de la Virgen del Mar siempre han surgido por parte del pueblo.

–¿Qué sentimientos le suscita?

–La Virgen del Mar debe tener una base eminentemente popular. Se han hecho actos para los fieles como la Ofrenda Floral y otros actos, pero hay que favorecer la participación de la gente con la Virgen. Solo son 400 hermanos efectivos en la Hermandad, cuando deberían ser miles como en Granada y Málaga. Una labor de la Junta de Gobierno es meterse en la sociedad a lo largo del año.

–¿Qué fecha propone para realizar actos importantes como los que se hacen en agosto y enero?

–Mayo es el mes de la Virgen. Fue cuando se la proclamó Patrona de Almería. es una fecha importante para hacer algún tipo de acto u homenaje.

–¿Y cómo animaría a los almerienses a hermanarse?

–La devoción a la Virgen del Mar comenzó con los pescadores del barrio de Pescadería. El fervor popular se inició allí. Espero que la gente de Almería se anime y aumente la devoción a nuestra Patrona, porque es una Virgen singular, venida del mar.