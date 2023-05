El fenómeno de la emigración desde la palabra, imágenes y los hechos

La exposición itinerante ‘Emigrantes invisibles, Españoles en EEUU (1868-1945) que se muestra en el Museo de Arte de Almería hasta el 25 de junio cambió de formato, aunque no temática, y se presentó como una actividad complementaria en forma de coloquio bajo el título: “Una pequeña Almería en Nueva York” de la mano de DIARIO DE ALMERIA y su especial sensibilidad por acercar la cultura con la presencia de sus propios autores.

La iniciativa despertó una gran expectación y llenó el aforó de la Casa de las Mariposas, donde se celebró en la tarde de anteayer. La reunió unió la experiencia personal de Christy Tortosa, último descendiente de la colonia almeriense que vivió en Brooklyn entre finales del XIX y mediados del XX con la investigación sobre este fenómeno de James D. Fernández, catedrático de la New York University e hijo de asturianos, y la capacidad narrativa de la escritora María Dueñas, autora de “Las hijas del Capitán” donde aborda la emigración española en Nueva York través de las voces de tres hermanas.

Los protagonistas del encuentro, conducido por Antonio Lao, director de este periódico, y María del Mar Ruiz, vicerrectora de la Universidad de Almería, confluyeron en la idea sobre la extraordinaria fortaleza de aquellos almerienses, de Alhama de Almería, a quienes la necesidad les lanzó a cruzar el charco e instalarse en otro país y A enfrentarse con entereza y determinación a los problemas derivados de la emigración y la adaptación.

Así, Cristóbal Tortosa recordó su historia personal, trufada de anécdotas algunas cargadas de ingenio. “Yo salí con 13 meses en brazos de mi madre junto a 50/60 alhameños. Las mujeres eran muy fuertes y crearon una sociedad matriarcal allí y nunca se arrugaron. La idea de todos no era quedarse allí sino hacer las Américas y volver a Almería”.

La exposición, según James D. Fernández, su comisario, está de total actualidad porque la emigración es un “fenómeno universal que sigue existiendo porque el espíritu humano siempre va a buscar las oportunidades, a pesar de las fronteras o las alambres con púas o lo que le pongan por delante. La de entonces fue la de gente decente buscando decencia” señaló.

María Dueñas se acercó a la realidad de los almerienses emigrados a EE.UU con las historias recogidas por María Carmen Amate en el libro: “El Grupo Salmerón Salmerón en Brooklyn, alhameños en Nueva York”. Admitió que acercarse a aquella colonia “fue algo conmovedor y admirable, que están en mi corazón para siempre. Me tocó y me dejó muy enganchada y con la necesidad de saber más, aunque, de momento, no tengo intención de seguir por esos derroteros”. A juicio de esta afanada escritora, el recuerdo de aquellas experiencias vitales a través de esta exposición “ debe de movernos a la reflexión de lo que fuimos, somos y deberíamos de ser”.