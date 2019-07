La bienvenida al verano de Velefique pendiente del bar

En Velefique, un pequeño pueblo de la sierra de los Filabres tiene acostumbrada a sus habitantes a realizar una pequeña fiesta para iniciar el verano que suele coincidir con la mitad de julio y cuenta con una o dos orquestas. La fiesta se hace con el dinero de todos los concejales, que renuncian a los posibles ingresos de los plenos (normalmente 5 o 6 cada año, con 20 euros por pleno) para poder hacer esta fiesta.Según el concejal del PP, Raúl Garbín: “Las fiestas de verano son algo especial para Velefique, nos dan un aire de dejavu, de nuestra infancia”. También afirma que “se debería empezar a introducir elementos nuevos que aporten originalidad y frescor a la vez, que les den una seña de identidad enganchando a también a la gente de fuera”.

La fiesta del año pasado fue el 14 de julio y contó con los grupos musicales “Rumba Kimbao” y “A Contraluz”, aparte de tener unos juegos infantiles en la piscina municipal. La noche del 15 de julio de 2017 fue especialmente movida, ya que se organizaron varias competiciones similares al Grand Prix de Ramón García: toro mecánico, carrera de karts y juegos de agua, entre otras actividades. El equipo ganador se embolsaba 200 euros. Esa noche tocó la banda Tucán. Aunque la presidenta de la Asociación de Mujeres, Marcela Martínez le da más importancia a las fiestas patronales de San Roque que se realizan en agosto. Pero este año todo pinta a que salvo un milagro no se va a poder realizar esa fiesta, ya que es necesario que el bar de la piscina esté abierto y de momento no hay nadie que se ocupe de él. El Ayuntamiento inició una convocatoria el pasado 15 de mayo con el objetivo de dar el arrendamiento de la piscina al menos desde el 20 de junio hasta el 10 de septiembre. Han pasado casi dos semanas y aún no hay comprador oficial que presente varios criterios para adjudicar el bar de la piscina: aval de 6000 euros, curriculum con experiencia demostrada y una entrevista personal junto a una prueba de hostelería que consistiría en un planteamiento de negocio y un menú presentado.

De esos criterios quizá el que más pese sea el del aval de 6.000 euros. Una cifra alta pero que en caso de impago de facturas o problemas con el mobiliario, el Ayuntamiento se reserva ese dinero para cubrir los gastos. En caso de cumplir con los criterios, la persona o personas que se encarguen del bar en la época estival tendrán opción de obtener beneficios, ya que en poco más de un mes se acercan las fiestas patronales de San Roque, fecha en la que se triplica la población del municipio y hay diversas actividades.Además podrá contar con la participación de la décima edición del VIF (Velefique International Freeride), en el que llegarán centenares de corredores de varios países cómo Estados Unidos, Italia, Francia o Canadá, entre otros.

El Ayuntamiento está mirando propuestas que han llegado de fuera para abrir el local

Y es que al Ayuntamiento le interesa que funcione el bar al igual que los habitantes y turistas, ya que en estos últimos años ha dado beneficios al pueblo y además la profesionalidad de Inma Segura y Francisco García han hecho de este bar un punto de encuentro entre ciclistas, corredores del downhill y habitantes del lugar con tapas tan variadas como choto en salsa, arroz, migas y ensaladas con productos de origen velefiqueño.

“La importancia de que abra pronto el bar para que se realice la fiesta del verano es importante”, matiza María del Mar Segura, concejala de cultura del PSOE en Velefique.

El Ayuntamiento está mirando propuestas que han llegado de fuera para abrir el local y haya buena respuesta para el municipio. Y es que el Ayuntamiento está intentanto por todos los medios tener un comprador que sea profesional y serio, que mantenga la calidad de los productos y siga teniendo unos servicios a la altura de Velefique.