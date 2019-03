Las tres gastronomías del Camino Mozárabe

Un total de 850 peregrinos de los cinco continentes decidieron emprender la ruta del Camino de Santiago desde Almería en 2018. Con este dato, en el que se pone Almería en el mapa de muchos turistas que no hubieran conocido la provincia si no es por este motivo, también importó lo más importante para esas personas que realizan esta ruta: dónde comer y dónde dormir. Por este motivo, la sede de Almería 2019 acogió la inauguración de las II Jornadas Gastronómicas del Camino Mozárabe de Almería denominadas Los sabores del Camino.

Mabel Villagra impartió la charla Al-Ándalus: Tres culturas, tres gastronomías y posteriormente se presentaron platos típicos por establecimientos de Almería, con posterior degustación. La ponente explicó que pretendía realizar “una especie de viaje histórico y gastronómico a lo largo del legado que han dejado la cultura judía, musulmana y la cultura mozárabe o cristiana autóctona de Al-Ándalus. Un recorrido a través de especialidades gastronómicas y curiosidades (porque esta cocina pervive aún en ciertos dulces, ollas, choto a la miel...).

Villagra señaló los puntos en común que suelen tener las recetas mozárabes: “Es una cocina que tiene un sustrato muy antiguo, basada en el olivo, el vino y el trigo. Lo que hacen la cultura árabe y la judía es un encuentro oriente y occidente en la mesa”. Para la ponente, si se tuviera que quedar con tres platos de la provincia y de ese origen sería con “los gurullos, el choto a la miel y la berenjena a la miel”.

Mercedes Murillo, presidenta de la Asociación Jacobea Almería-Granada Camino Mozárabe, explicó la belleza que supone realizar estos 1.400 kilómetros de recorrido: “Es un camino de costa a costa. Cada día son más los peregrinos que se animan a hacer desde Cabo de Gata hasta Cabo de Finisterre. Es un camino que tenemos al alcance de todos, sale en la puerta de la plaza de la Catedral y está totalmente señalizado”.

Para la presidenta se han dado grandes pasos en estos últimos años: “Gracias a la colaboración con los ayuntamientos se han creado infraestructuras de albergue de donativo. Los peregrinos tienen que comer, pero también dormir. Era un problema porque no había infraestructura turística. Si no estamos juntos, no hacemos Camino”.

Pero Murillo apunta que todavía hay mucho por hacer: “El Camino hay que mantenerlo. Desde la Asociación Jacobea mantenemos esa señalización porque algunas indicaciones se rompen, se pierden... Los albergues también hay que cuidarlos. Hay ocho en todo el trazado que va desde Almería hasta Granada. No es suficiente porque la capacidad es muy pequeña. Hoy han salido 7 desde aquí. Los albergues como máximo tienen 12 plazas. En 2021 es el Año Santo Jacobeo y vamos a necesitar más espacio, por lo que hay que crear más capacidad”. Rioja, Santa Cruz de Marchena, Alboloduy, Ocaña, Abla, Huéneja, La Peza y Tocón de Quéntar son los lugares donde se puede acceder a uno de los albergues.

La alcaldesa de Alboloduy, Sonia Guil, fue una de las artífices de la primera edición de las jornadas que se celebraron en su municipio: “Nuestra idea es promocionar todos los negocios de los pueblos rurales que pasan por el Camino Mozárabe. La mejor manera es con la Capitalidad. De lo que se trata es de promocionar la gastronomía, que es uno de los elementos básicos que tiene que vivir el peregrino. Espero que el año que viene un pueblo pequeño se anime porque es importante que sean unas jornadas itinerantes para que el territorio se dinamice, que esté presente en todos los municipios”.

Carolina Lafita, concejala de Promoción de la Ciudad, que la alcaldesa de Alboloduy quiso hace un guiño en apoyo a esa Capitalidad en una jornada con “charlas, exposición itinerante de fotografías, degustación de los platos que puede saborear el peregrino por las distintas localidades. Unimos un proyecto provincial: Almería ciudad, el Camino Mozárabe sale de la plaza de la Catedral, con el resto de la provincia”.