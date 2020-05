Una generación idílica para Ubisoft

La actual generación de videoconsolas, PS4 y Xbox One, vive ya su último año de reinado a la espera de la presentación de sus sucesoras, PS5 y Xbox Series X. Un año de transición este 2020 en el que van a convivir dos sistemas de entretenimiento con una diferencia de potencia abismal que las distribuidoras y desarrolladoras esperan que se trasladen y se traduzcan también en importantes ventas de videojuegos a lo lárgo de la próxima década.

Mientras llega ese momento a finales de año, muchas multinacionales del sector están ya presentando sus resultados fiscales y de beneficios antes de dar la bienvenida a la nueva generación. Es el caso de la empresa francesa Ubisoft que hace unos días desvelaba que su idilio con Sony y Microsoft y sus dos videoconsolas ha sido realmente positivo. No en vano, tal y como han informado los galos, nada menos que once de sus estrenos desde el año 2013, fecha de lanzamiento de PS4 y Xbox One, han logrado superar la nada desdeñable barrera de los diez millones de juegos vendidos.

Cifras que demuestran que sus títulos han conseguido alcanzar las cotas de calidad y diversión necesarias para ser superventas.

¿Y cuáles han sido esos juegos? Pues concretamente Rainbow Six: Siege, Assassin’s Creed: Unity, Assassin’s Creed: Origins, Assassin’s Creed: Odyssey, Far Cry 4, Far Cry 5, Watch Dogs, Watch Dogs 2, The Division, The Division 2 y Ghost Recon: Wildlands.

Títulos que dejan a las claras que Ubisoft cuenta con algunas de las franquicias más exitosas del sector como es el caso de Assassin´s Cred o Far Cry y que en la lista de los más vendidos durante la actual generación han conseguido colarse varias entregas.

La empresa gala dará el salto a Xbox Series X y PS5 con Assassin´s Creed: Valhalla

Franquicias que, por otro lado, van a seguir expandiéndose en la actual generación y en la que está por llegar como es el caso de Assassin’s Creed: Valhalla o Watch Dogs Legion, títulos que se espera que se publiquen a finales de este año y que también darán el salto a Xbox Series X y PS5 en Naviidad cuando se pongan a la venta comenzando así un nuevo idilio.

Y mientras tanto, Ubisoft ya nos ha emplazado al mes de julio cuando tendrá lugar la celebración del evento Ubisoft Forward en el que se espera conocer más datos acerca de de videojuegos como Gods & Monsters y Rainbow Six: Quarantine así como la existencia de un nuevo Triple A que no tiene nada que ver con ninguna de las franquicias que durante estos últimos años han pulverizado récord de ventas.