Un grito desesperado contra la imprudencia en el rap de Heavy.

“Es verdad que yo soy joven pero no soportaría que muriera un anciano por una imprudencia mía”, es un fragmento del rap que el almeriense Heavy, del grupo HCB, ha compuesto para luchar contra la expansión del COVID-19, concienciar a la sociedad y reivindicar la figura de las personas que están trabajando por frenar este nuevo coronavirus.

El almeriense, que es cartero además de músico, explica cómo surge la idea de crear el tema COmpañeros de VIDa 19: “Me encontraba en casa, después de ayudar a mi madre en la finca que tenemos, que es en lo que estoy invirtiendo este tiempo de cuarentena ahora que llevo dos semanas parado. Me llegó una llamada de teléfono de Jesús Góngora, un buen amigo y además el encargado de montar el vídeo. Me comentó que con todo lo que estábamos viviendo, por qué no componía una canción para inspirar a la gente y crear conciencia. Me pareció estupendo y me puse manos a la obra”.

Antonio López Sánchez, o lo que es lo mismo Heavy, se volcó en la letra y se inspiró en sus “propias vivencias, mi sensación de encierro y las ganas que tengo de ver a toda mi gente de nuevo. Soy un chico que me agobio con facilidad cuando paso demasiado tiempo en un mismo sitio y esto de no poder salir me está costando bastante. Además, tengo amigos trabajando en el ejército, policías, médicos, enfermeros, agricultores y todos me cuentan la situación de angustia que están viviendo y lo desprotegidos que se encuentran ante el caso omiso de muchas personas imprudentes que deciden salir a la calle”.

La canción ha tenido un proceso de grabación, tanto de audio como de vídeo, un tanto peculiar. “Todo fue surgiendo solo. Me llamó Jesús y empezamos a charlar. Le comenté que no podía desplazarme al estudio para grabar la canción, así que con los recursos que tenía en casa, me monté un estudio casero para poder grabar la canción. Al no tener tampoco acceso a las cámaras y equipo de rodaje con el que trabajamos, le dije de grabarme con el móvil. Pensamos que la situación que estábamos viviendo también la estaba viviendo mucha gente, de ahí que nos pusiéramos en contacto con diferentes personas (con repercusión en redes y amigos cercanos) para que recitasen las frases de la canción. Tratando de transmitir con esto, que todos estamos sintiendo lo mismo y que todos gritamos a una sola voz”, asegura el rapero.

A la hora de elegir las imágenes de Almería para el vídeo, la encargada fue la maquilladora de los rodajes del grupo, Eva Sánchez. “Cogió de Interalmeria porque ha estado trabajando con ellos y tiene mucha confianza en el trabajo que realizan. El resto son de EFE y Euronews porque también quería que aparecieran imágenes de fuera puesto que esto es un problema a nivel mundial”, detalla.

Un libro de poesía y multitud de letras escritas Heavy asegura que en estos momentos tiene “un montón de letras escritas, esperando a que todo esto pase para encerrarme en nuestro estudio y poder grabarlas. Además, estoy dando las últimas pinceladas a un libro de poesía que tengo escrito desde hace tiempo. Cuando lo termine, buscaré como publicarlo. Además, tenemos varias propuestas interesantes sobre la mesa. Pero en la que más metidos estamos ahora mismo es en una campaña a favor de la sostenibilidad medioambiental, trabajando activamente con la Universidad de Almería, realizando tanto letras tratando de concienciar a la gente”.

La principal finalidad de este tema en sensibilizar a la población y como homenaje a los que trabajan por los demás. “Si con esta canción consigo que una sola persona que tuviera pensado salir a la calle, se quede en casa y evite que algo malo pase, me doy por satisfecho. Además de mostrar mi apoyo a todos esos grandes profesionales, que no pueden quedarse en casa, para mí, ellos, son los verdaderos héroes. He nombrado muchos sectores de trabajadores y otros muchos se me habrán quedado en el tintero. Desde aquí pido disculpas a los que se hayan quedado fuera, pero si hubiera nombrado todas las profesiones del mundo, la canción habría durado 15 minutos. Todos somos importantes y espero que, escuchando la canción, nombre una profesión o no, si estás en la calle trabajando y no puedes quedarte en casa, también va para ti” reivindica Heavy.

El rapero se muestra sorprendido por la buena acogida que ha tenido el tema: “En Youtube ya supera las 60.000 visitas en pocos días. Pero el mayor impacto lo ha tenido en Facebook y Whatssap. No sé cómo, la gente se hizo con el vídeo original y lo compartieron desde diferentes cuentas. He visto el vídeo en diferentes cuentas, la más significativa es una chica que lo compartió y ya supera los dos millones de visitas y más de 200.000 veces compartido en apenas dos días, otras con 300.000 visitas. Todo esto me parece una locura. No imaginaba que esto tuviera una repercusión tan enorme, pero estoy muy contento de que el mensaje esté sonando con esta magnitud. Por Whatssap, más de lo mismo, me hablaban amigos que están estudiando fuera de Almería, diciéndome que sus padres le habían pasado un vídeo y que, al abrirlo, se habían quedado alucinando al ver que era yo. No podría cuantificar cuántas visitas puede tener el vídeo en dos días, de lo que estoy casi seguro es que he recorrido gran parte de los móviles del país. Siendo sincero, tengo mucha incertidumbre a lo qué pasará cuando vuelva a pisar las calles de Almería porque no paran de llegarme miles de mensajes”.