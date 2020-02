Las historias de vida de La Desbandá

"Me he acordado de lo que me contaba mi abuela. Tengo un sentimiento contradictorio: dolor por lo que pasaron y, al mismo tiempo, alegría por poder rememorar e ir sobre sus pasos para recordar el esfuerzo que hicieron", son las sensaciones de José Manuel Fuentes Segovia, uno de los participantes de La Desbandá, IV Marcha Integral Málaga-Almería, que ha decidido realizarla de forma completa e ir sintiendo lo que pasaron sus familiares.

La ruta comenzó el 6 de febrero y, por este motivo, Fuentes Segovia ha tenido la oportunidad de andarla íntegramente: "Es la primera vez que la hago completa porque me jubilé el día 5. Salí a las 8 de la noche y me vine directamente a hacer La Desbandá. Quería rememorar que mis padres y tíos salieron el día 7 de febrero desde Málaga en desbandá huyendo y aterrorizados. Mis tíos llegaron a Almería con sus dos hijos, mientras que mis padres tuvieron que volver desde casi las primeras etapas, desde Almayate, porque llevaban a mi hermana la mayor con 20 días y mi madre tenía 41º de fiebre y dolores en el pecho de no poder dar de amamantar a mi hermana".

El familiar explica el desenlace de una de las miles de historias que existen en esta trágico suceso de la historia: "Los recogieron un tanque italiano donde pasaron mucho miedo. Cuando los dejaron en Málaga, los dejaron libres y les dijeron que se fueran a casa. Corrieron buena suerte. Mis tíos llegaron a Valencia y cuando cayó esta provincia, estuvieron refugiados en la Valencia profunda durante 20 años sin que mi familia supiera nada de ellos".

Este homenaje a los que sufrieron la carretera de la muerte desde Málaga a Almería concluye el 15 de febrero en la capital de Almería bajo el lema Paso a paso, nombre a nombre..., eslogan creado por el fallecido recientemente Marcos G. Sedano, que este año es uno de los homenajeados por su inestimable apoyo.

Desde el Paseo Marítimo de Adra se podía ver en el horizonte a los 104 participantes que estaban concluyendo la etapa que va desde La Rábita hasta la ciudad abderitana. Con banderas republicanas, cánticos y los aplausos de alumnos del instituto que se asomaron por la ventana, los senderistas llegaron hasta el Pabellón Deportivo donde se encontraban los concejales del Ayuntamiento de Adra, Patricia Berenguer y Pedro Peñas.

Peñas felicitó a la organización y a los senderistas por "mantener viva esta marcha recordando esta efeméride que ocurrió desgraciadamente hace muchos años, y espero que sigáis viniendo muchos años".

La Asociación y Club Senderista de La Desbandá se congratula por el apoyo de los distintos ayuntamientos de Adra y Vícar, y critica la falta de colaboración de otros consistorios como El Ejido, Roquetas de Mar y Almería, además de la Diputación.

Rafael Morales, presidente de la Asociación y Club Senderista La Desbandá, hace un buen balance del recorrido de este año: "Este año hemos batido récord en participación. El acto central de Salobreña concentró más de 500 personas. Estamos cumpliendo los objetivos de difusión y el conocimiento de lo que supuso hace 83 años la masacre y el genocidio mayor que se ha cometido en este país".

Además, el presidente aseguró que este año ha conocido a más senderistas con mucho que contar: "Hay gente nueva que se ha ido incorporando este año. Es increíble la cantidad de historias que hay. El 100% de las personas que vienen aquí tienen una historia personal".

Por la tarde, el Centro de Pesca acogió la presentación del libro de Fran Martín con el nombre de Los cuatro exilios de Ana. Su protagonista, Ana Pomares, estuvo presente en este evento tan especial para ella. "Son testimonios de que esta masacre existió. Hay gente de ultraderecha e instituciones públicas que siguen negando el genocidio franquista e igualando a las víctimas con los verdugos".