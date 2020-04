Más de 17 horas en la bicicleta, pero desde casa.

Las pruebas de ultrarresisntencia se suelen realizar en la calle o en lugares preparados para ello, pero el almeriense Norberto Reina se ha sumado a un reto solidario por la sanidad española bajo el nombre de 24 horas non stop, stop coronavirus.

Este reto surge "a través de triatletas de Granada, La Coruña y Zamora" y consistió en hacer 24 sin parar en rodillo. “Yo me enteré por Facebook porque soy deportista de ultrarresistencia y casi todos los amigos que tengo por las redes sociales lo son también”, manifiesta Reina.

El almeriense explica que su principal objetivo en esta prueba “era poder animar a los sanitarios que tanto apoyo necesitan de una manera simbólica. Además, me sirvió de entrenamiento porque ahora me dedico a pruebas de ultraciclismo y este año tengo en julio la Transibérica, una carrera de 2800 kilómetros, que aún no sabemos si la van a posponer. Sin poder salir a la carretera a entrenar, bueno es el rodillo en casa”.

Fue un reto indoor en el que participaron más de 200 deportistas en un total de 38 equipos desde la mañana del sábado hasta la del domingo. “En esta prueba ha participado mucha gente de toda España, de Almería creo que estuvimos unos cuatro por lo que vi en las inscripciones”.

Para Reina, con esta prueba pretendió “pasármelo bien”, y cada uno funcionó con la tecnología que disponía en casa. “Yo no tengo sensor de velocidad para el rodillo y no puedo contabilizar los kilómetros que hago así que decidí hacer todas las horas posibles. Me salieron 17 horas y 13 minutos de pedaleo. Cuando había luz solar, me salía a terraza porque tengo un niño de tres años y es complicado que deje tantas horas sin llamarme la atención. Por la noche me metí en el salón, puse una esterilla en el suelo y hacía una hora de pedaleo y unos 15 minutos de descanso aprovechando que mi mujer e hijo dormían”.

Al estar en casa, de lo que no tuvo problema el deportista durante el reto fue del avituallamiento: Casi toda la alimentación se basó en mucha pasta y café para poder estar tantas horas”.

Reina también pretende concienciar con este tipo de pruebas al resto de la población: “La gente debe concienciarse de que no salga a la calle. Yo, por ejemplo, voy a perder forma porque entrenar con el rodillo no es lo mismo que subir puertos de montaña, pero ahora mismo eso es secundario. Lo importante es que paremos el contagio del virus y para esto hay que estar en casa, tenemos que no ser egoístas y hay que pensar en los demás. Si estamos todos unidos en esto lo conseguiremos”.

Un esfuerzo que, desde casa, puede mostrar a muchas personas la importancia de permanecer en casa para frenar esta alerta sanitaria.