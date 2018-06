24 horas de una mujer sensible

Dos universos paralelos que cohabitan en un mismo espacio. Kiti Mánver y Chevi Muraday representaron Sensible en el Auditorio Municipal, con la dramaturgia y dirección del reconocido Juan Carlos Rubio.

En este espectáculo se mezcló la interpretación de Mánver y la música y el baile de Muraday. Un melodrama que está basado en las emociones dibujadas por Constance de Salm en su novela epistolar del siglo XIX.

Kiti Mánver encarna a una madura aristócrata que ve a su joven amante subirse al coche de su amante. Durante un intenso día, comienza sus delirantes momentos que van cada vez a más. Por otra parte, Chevi Muraday representa a Alfred, un amante obsesionado con Constance, que ella también lo utiliza.

La escenografía contaba con un módulo móvil que se movía y representaba a un reloj, donde se iba marcando el tiempo. La actriz se marcó un monólogo durante gran parte de la escena, mientras el bailarín expresaba con sus movimientos. En el tercio final de la representación, la actuación entre ambos comenzó a fluir.

Los asistentes a la obra se pusieron en pie por la gran interpretación de la actriz y el esfuerzo físico del bailarín. Tras la representación, se procedió a un encuentro con el público en la Sala B del Auditorio. "Se relata las 24 horas en la vida de una mujer sensible. Son una gran cantidad de emociones en poco tiempo".

Los asistentes se dirigieron a los intérpretes y mostraron sus impresiones: "Destaca la puesta en escena y la música. Tiene un gran peso de emoción. Me has conmovido, me has emocionado", resaltaron.

Kiti Mánver define esta historia como "la obra más difícil que he hecho nunca, con ese pedazo de texto" y el bailarín apuntó que "al principio costó porque no hay margen a la improvisación, cada movimiento está medido. Es una partitura exacta". El Festival de Teatro ya ha llegado a su final con las obras del sábado.