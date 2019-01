El huracán Vaquerizo busca la paz en las playas de la capital

“Huracán Vaquerizo hay para rato con las playas de Almería”, explicó el polifacético Mario Vaquerizo que se ha convertido en la nueva imagen de la capital de Almería gracias al nuevo vídeo promocional que han rodado para atraer el turismo a la ciudad.

El líder del grupo Nancys Rubias asegura que cada vez tiene más lazos de unión con Almería: “Tengo suerte de conocerla, no solamente como turista, sino actuando con mi grupo o como manager de Fangoria. Pueden presumir de dar una oferta cultural y de ocio a todos los almerienses que se puede trasladar a todas las personas que viven dentro y fuera de España. Para mi que me llamaran fue signo de alegría porque no eres nadie si no forma parte de una ciudad como es Almería”.

Sobre la razón de contar con él como imagen, el artista supone que se debe a “ser uno mismo. Cuando uno se muestra como es, como es mi caso, el público no es tonto. Tal y como te muestras, es como te percibe la gente. Yo a Almería no fui obligado. Siempre que tengo la oportunidad que voy. Almería no solamente existe en verano sino que se puede visitar el resto del año”.

Sobre su estado de salud quiere tranquilizar a la opinión pública: “Las playas de Almería me han dado mucha paz. No me pasa nada grave. Por primera vez he asistido a una crisis de dolor que nunca me había pasado. Cuando eres una persona muy vital, el dolor te palia mucho y hace que cambies tu forma de ser como me ha pasado a mi”.

El showman destacó el trabajo que se está realizando desde la administración local: “Pido que aplaudáis este tipo de iniciativas ya que el Ayuntamiento de Almería lo que trata es de mostrar lo bueno que tiene en su ciudad para hacer más feliz a la gente, no solo a los que viven allí sino también a los que visitan la ciudad para descubrir paraísos terrenales”.