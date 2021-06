Una nueva imagen de la Virgen del Rosario para la Iglesia de San Isidro

Por fin llegó el día que los componentes del grupo de oración ‘Porta Coeli’, cuya sede canónica es la iglesia parroquial de San Isidro Labrador, han esperado con ansia durante dos años y medio. El pasado día 12 tuvo lugar (¡por fin!) la bendición de la nueva imagen de la Virgen del Rosario que presidirá sus rezos y plegarias todos los sábados del año a las 8 de la mañana. Como hemos dicho, será en el templo de San Isidro.El grupo de oración está dirigido espiritualmente por el párroco, Antonio Salvador y se reúnen las mañanas sabatinas. La Imagen ha sido elaborada en el taller del tallista sevillano Santiago Delgado, con quien nos hemos puesto al habla para conocer algunos datos de la talla.

“El taller lo tengo en Sevilla pero lo estoy trasladando a mi pueblo, Alosno, en la provincia de Huelva. El párroco contactó conmigo a finales de 2018 y firmamos el contrato. En condiciones normales había tardado la mitad de tiempo; pero la pandemia retrasó el encargo hasta hace unos días que la traje”.

Llama la atención de quienes ven la Imagen el hecho de que el Niño esté dormido en sus brazos. “Pues sí, la Virgen tiene al Niño dormido en sus brazos, algo que muy pocas imágenes del Rosario presentan. Les ofrecí hacerla así y les gustó por lo original que resultaba. La Virgen tiene los brazos extendidos, como ofreciendo el rosario que lleva en sus manos a los fieles que la contemplan”.

También resulta impactante el que la Virgen está presentada como una Inmaculada, rodeada de ángeles a sus pies pero a distintos niveles. “Los delanteros están más bajos y conforme van retrasándose, cada vez figuran en un plano superior, para reflejar el aspecto terrenal y divino de la Virgen del Rosario”.

Es la primera Imagen que Santiago Delgado realiza para Almería. “Nunca me habían hecho ningún encargo de Almería ni conocía la ciudad. Vine a traer la talla y a explicar en el templo el proceso de su elaboración y, la verdad, me fui contentísimo. Me encantó Almería, su luz, su clima, la amabilidad de sus gentes...” La Virgen del Rosario permanecerá en una capilla lateral de la iglesia de San Isidro. No es una Imagen para procesionar pero sí saldrá a la calle los años en que la festividad del Rosario, el 7 de octubre, caiga en sábado, día que se reúne el grupo de oración. La próxima vez que esto suceda será en 2023, dentro de dos años. Será la primera salida a las calles de Regiones de la flamante Imagen mariana.

Recordemos que la parroquia de San Isidro es sede canónica de la Hermandad de la Estrella, muchos de cuyos cofrades asistieron al acto que nos ocupa. Felicidades al grupo de oración Porta Coeli y su director espiritual por la nueva Imagen