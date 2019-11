‘La inocencia’ arrasa con tres premios en FICAL 2019

El aborto, la reconciliación con los padres y vivir tu propia vida con libertad son algunos de los mensajes que la película La inocencia lanza durante todo el largometraje. La película fue la gran ganadora de la noche con el primer premio a la Mejor Película, Mejor dirección y Mejor Actriz del certamen Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Almería.

La gala estuvo conducida por Cayetana Guillén Cuervo por cuarto año consecutivo, donde el humor formó parte de su monólogo y no se olvidó de la mala comunicación que tiene el tren con esta tierra. También aprovechó para recordar que Almería, tierra de cine se había convertido en tierra de series.

Victoria Abril fue la primera en recibir uno de los reconocimientos con el Premio Almería, tierra de Cine de manos del actor Sergi López, que aseguró que “rodar contigo fue un placer, aunque hace ya 20 años”. La actriz se mostró visiblemente emocionada y sus ojos brillaban por el duradero aplauso que el público le propició. ¡Gracias a Almería, esa inmensa bahía! El Festival es joven para las carbono 14. A ver si me toca una serie aquí. Almería es cine, antes, ayer y hoy, y en el futuro también”.

Carmen Arrufat consiguió el Premio a la Mejor Interpretación Femenina por La inocencia: “Solo puedo dar las gracias. Gracias por acogernos, porque es uno de mis primeros premios. Estoy muy contenta y muy feliz. Ayer prometí que le iba a dedicar al director de fotografía el premio. Gracias Jon Bordera por sacar lo mejor de mi”.La banda sonora de la gala la compusieron The Soul Pumpettes, integrada por Anita Díaz-Escriche, Áurea Vidal y Jone Arteagoitia, acompañadas al piano por Pol Álvarez.

El premio al Mejor Guión en el Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima fue para Javier Gullón por Ventajas de viajar en tren, que dejó el mensaje por escrito: “Gracias a Antonio Orejudo por escribir una novela así y gracias a Aritz Moreno por convertir en película este guion”.

El Premio Cosentino a la Mejor Dirección fue para Lucía Alemany por La inocencia: “Los premios del Festival de Cine en Almería son los que dan la suerte a las películas. Esperamos que llegue a más espectadores y si más académicos pueden ver nuestra película y les gusta también estaría muy bien. Era un premio muy necesario. Cuando presenté la película no me quería ir. Entramos en este Festival y nos sentimos como en casa. Volver aquí es como volver a ver a mis amigos. Invita a que reflexionemos sobre nuestras actitudes”.

El Premio Eduardo Fajardo a la Mejor Interpretación Masculina del Certamen Ópera Prima se lo llevó Ernesto Alterio por Ventajas de viajar en tren: “Muchas gracias al Festival y al jurado por creerme conocedor y es un gusto homenajear a Eduardo con este premio. Agradecer al director y productores de la película por invitarme a este viaje. El director ha creado un juguete extraño y maravilloso”.

Cayetana Guillén Cuervo presentó las seis películas que entraban a concurso en el certamen nacional: La hija de un ladrón, La inocencia, Abuelos, La cinta de Álex, El increíble finde menguante y Ventajas de viajar en tren.

El Segundo Premio al Mejor Cortometraje Nacional se lo llevó Ventajas de viajar en tren, de Aritz Moreno. “Demuestra que sois unos pedazos friquis, también es la ópera prima de las productoras. Es la obra que te saca de las entrañas, a las instituciones públicas y privadas que han confiado en nosotros y a los locos y locas que nos han acompañado en este viaje en tren”.

El Primer Premio del Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima fue entregado por la actriz Ester Expósito y lo consiguió La inocencia, de Lucía Alemany, que estuvo acompañada por gran parte del equipo: “Me acaban de dejar sola. Es mi ópera prima y también de Lina Badenes y Belén Sánchez. Se ha rodado íntegramente en mi pueblo. Teníamos un objetivo primordial que era la verdad y el realismo y teníamos que aceptar ciertas normas. Es muy bonito saber que te puedes mover por el mundo y que tienes un sitio donde volver”. Algunos de los actores aseguraron que “ha sido un proyecto maravilloso. Es parte de la vida de los adolescentes. En la película te puedes sentir muy identificado con los personajes”. Por su parte, Sergi López dio la enhorabuena a la parte más joven del equipo: “Dar las felicidades a esta juventud que viene y hace óperas primas y por dejarnos a los mayores por participar”. Otra de las integrantes del equipo dijo que “vivan los festivales que apuestan por la gente nueva y viva el arte en general”. La actriz Carmen Arrufat dijo que "esta película ha sido la película de mi vida y he encontrado una mi familia. Me ha permitido hacer lo que me gusta".

El Premio Amnistía Internacional del Certamen Internacional de Cortometrajes Almería en Corto fue para Cadoul de Craciun, de Bogdan Muresanu que se mostró feliz porque “es un premio muy importante, no esperaba nada”. El Premio Cecilio Paniagua a la Mejor Fotografía fue para Adrian Kuciel por Piekna Rzecn. El Premio Gil Parrondo a la Mejor Dirección Artística fue para Lucia Bulgheroni por Inanimate. El Premio a Mehor Guion de Cortometraje fue para Ives Piat por Nefta Football Club.

El Premio Ap-APAL al Mejor Cortometraje Almeriense se lo concedieron al cortometraje Rígido de Pablo Miralles y Fernando M. López. Miralles se lo agradeció al equipo y a su familia. Dar mi enhorabuena al sector audiovisual porque se ha unido por fin para ser más fuerte a través de TESA”. El Premio Asecan Mejor Cortometraje Andaluz fue para Happy Friday, de José Antonio Campos: “Estoy flipando en colores. No me lo esperaba. Quiero dedicárselo a mi equipo. Empecé hace 10 años justo y mi primer corto lo hice en Almería”. El Premio a la Mejor Interpretación Femenina fue para Mabel Rivera por Ato San Nen, que quiso compartir su premio con su compañero de reparto y reivindicó que “las mujeres mayores también tenemos muchas historias que contar”. El Premio a la Mejor Interpretación Masculina se lo llevó Roberto Cabrera por Gastos incluidos: “¡Qué ilusión! Estoy muy emocionado. Ojalá vuelva a Almería”.

El Premio del Público al Mejor Cortometraje fue para La cicatriz, de Juan Francisco Viruega que explicó la historia del corto y aseguró que “es una historia almeriense con gente de Almería”. El Premio RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano se lo llevó Tu último día en la tierra, de Marc Martínez, y explicó entre bromas que “somos catalanes y cuando nos ponemos a votar no nos gana ni Dios. Es el mejor Festival en el que hemos estado con diferencia”.

El Premio Obra Social La Caixa al Mejor Cortometraje Nacional fue para Gastos incluidos de Javier Macipe, que estuvo acompañado por parte del equipo. “Es un corto que trata del problema de la vivienda y sobre todo en alquiler. Es una maravilla de Festival, lo estamos pasando fantásticamente”.

El Premio al Mejor Cortometraje Internacional fue para Cadoul de Craciun, de Bogdan Muresanu: “Es un verdadero honor recibir este premio”.

Algunas estrellas del celuloide desfilaron por la alfombra, en este caso azul, para poner el glamour a la gala de clausura tales como Sergi López, Ernesto Alterio, Carla Nieto, Teresa Hurtado de Orly, Fernando Gil, Ana Villa, Laura Baena, Alexis García, Vladimir Cruz, Mina El Hammni, Ester Expósito, entre otros.

Con la fotografía de familia de todos los ganadores concluye la edición en la que el Festival Internacional de Cine de Almería cumple su mayoría de edad y ahora toca ir mejorando en los aspectos que pueden dar un salto más mediático hacia el exterior para seguir creciendo Almería como tierra de rodajes y de cine en general.