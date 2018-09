En recuerdo al inolvidable Paco Sierra del Club de Mar

Querido Francisco Sierra Sánchez: Ahora que se van a cumplir dieciocho meses desde que nos dejaste, cada vez notamos más tu ausencia.. Quizás esto es lo contrario de lo normal, pero también es verdad que un amigo de tu categoría tampoco hay muchos. Mi inolvidable amigo, este es el pensamiento de todas las personas con las que hablo de tu ausencia. Has sido un buen profesional, un buen patrón, al igual que tu padre has sabido por tu forma de ser granjearte la simpatía de todos. Nunca te he oído una crítica a nadie, ni del gremio, ni en particular; este es un atributo un poco común. No voy a poder olvidarte porque es raro el día que no vea a alguien de tu familia, a la que siempre me ha unido una gran amistad. En definitiva, que siempre estarás en nuestros corazones, hasta que Dios quiera tenernos aquí.