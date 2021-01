Cambio de año por bulerías y con Mercé sin llegar a los 16

Puede que todavía no lo conozca, pero lo hará más pronto que tarde. Su nombre, José Carlos Esteban-Hanza Fernández, y su música, pilotando un piano flamenco, no tardará mucho más tiempo en empezar a sonar con fuerza en el flamenco nacional. De casta le viene: es sobrino de Tomatito por vía materna. Por la vía paterna también tiene sangre de artista: su abuelo era el malogrado escritor -aparte de abogado- Emilio Esteban-Hanza.

José Carlos resultó durante los últimos meses ganador de la segunda edición del programa ‘Tierra de Talento’ de Canal Sur Televisión y ya ha actuado como artista invitado en la tercera temporada del formato. Lo que no esperaba era que la productora del programa le iba a reclamar en el mes de octubre para grabar el programa especial de Nochevieja de la cadena, ni que iba a tocar el piano como acompañamiento, nada menos, que de José Mercé.

“Lo he escuchado desde chico, es un referente en el flamenco. Historia viva. Una leyenda. Siempre le he escuchado enfrente, pero cuando estás tocando y él está sentado a tu lado, no me lo termino de creer”, reconoce el joven artista almeriense, para quien no fue tarea sencilla: “el acompañamiento al cante es algo que no se puede ensayar, hay un porcentaje de improvisación muy grande. Es una fiesta por bulerías, lo que vaya saliendo, cuando la voz lo permita”, explica.

Acostumbrado a tener que llamar a los camerinos por orden numeral, José Carlos se encontró de golpe con uno que llevaba su nombre y apellidos, compartido con Manuel Cerpa, otro joven talento, guitarrista, que ya ha acompañado a Mercé durante su última gira y que fue finalista del concurso el año anterior. De compartir set de maquillaje con otros candidatos a mayor talento andaluz, a verse sentado entre India Martínez y El Kanka. Bereet, David de María, Diana Navarro, El Arrebato, María Parrado, El Sevilla, Melody, DeMarco Flamenco, Omar Montes, María Villalón, No me pises que llevo chanclas, Pasión Vega, el Comandante Lara, Pastora Soler, María Isabel, Rosa López, Santi Rodríguez, Merche o Soraya Arnelas, entre muchos otros, eran otros nombres que formaban el cartel. Y José Carlos, entre ellos, sin haber cumplido todavía los 16 años -lo hará en febrero-.

Ofertas no le faltan, pero esperará hasta cumplir los 16 para empezar “oficialmente” a dar sus primeros conciertos. Mientras tanto, sigue estudiando en el Conservatorio de Música de Almería. A paso lento pero firme es como se hace una larga carrera.