Tres jóvenes hacen las maletas para cumplir el sueño americano

La empresa “Talento y Deporte”, fundada por el emprendedor y futbolista almeriense Miguel Jiménez Sánchez, sigue ayudando a los jóvenes a que busquen nuevas experiencias deportivas y académicas en Universidades Americanas.

Talento y Deporte es una consultora educativa especializada en movilidad internacional de estudiantes y deportistas a USA, la compañía ha ayudado a decenas de deportistas de Almería consiguiendo más de 2 millones de dólares en Becas Deportivas.

Son un total de tres jóvenes almerienses: los futbolistas Félix Téllez y Daniel Hermosilla y la tenista Aurora Domingo.

Féliz Téllez, delantero letal dentro del área y natural de Almería, pasará de brillar en los campos de fútbol de la provincia para hacerlo en otros campos de los estados de Kansas, Arkansas, Missouri.

Félix debe su nombre y su pasión por el fútbol a su abuelo. Félix es nieto de jugador profesional y desde muy pequeño tanto abuelo y nieto no se perdían un partido del Almería. Fue en ese momento cuando nació su afición por el fútbol. Esa pasión y sacrificio desde pequeño por el fútbol han hecho posible que Félix haya conseguido una beca de fútbol para estudiar en USA. Defenderá el próximo año la camiseta de Newman University, (Wichita), universidad situada en el Estado de Kansas. El joven futbolista se ha ido formando y desarrollado en equipos de nuestra provincia: Club natación Almería, Aguadulce, Pavía, La Cañada y Los Molinos, equipo en el que actualmente milita. Pero Félix no es solo un buen futbolista, también destaca por su expediente académico. Ha finalizado bachillerato en el Colegio Compañía de María. Por supuesto que tanto talento junto no ha pasado desapercibido para los entrenadores americanos. Félix cursará un doble Major en: Business Administration and Management y Marketing.

Daniel Hermosilla es un estudiante notable con buen expediente académico cursando sus estudios en el IES Juan Goytisolo (Carboneras). A nivel personal el almeriense se define como un joven muy comunicativo, sociable, con desparpajo, extrovertido y con la mente muy abierta. Desde bien pequeño Dani está acostumbrado a viajar y a conocer nuevas personas, culturas… Esa curiosidad por conocer lo nuevo es lo que le empuja a estudiar y conocer la cultura americana.

A lo largo de su etapa deportiva, Dani ha jugado en varios equipos de la zona como el U.D Carboneras, el C.F Huercalense el CD Vera y el Carboneras Atlético. Su posición habitual en el rectángulo de juego es la de pivote defensivo, destacando por su lucha y su envergadura (1,86 metros). A nivel ofensivo se caracteriza por ser buen distribuidor y su buen cambio de orientación. Pero a Dani lo que le ata al fútbol es sentirte importante en el grupo y por eso se considera un jugador de equipo que se deja la piel en el campo. Dani quiere estudiar English, igual que estudió su padre. Gracias a sus cualidades futbolísticas como a su buen expediente académico, Dani ha conseguido una beca deportiva para estudiar en USA en el estado de Missouri.

Aurora Domingo, estudiante brillante, así lo reflejan su calificaciones en Bachillerato, ha cursado sus estudios en el IES Celia Viñas (Almería). Esta joven almeriense se caracteriza por ser responsable, trabajadora y tenaz, tanto en su vida personal, académica y deportiva. Aurora comenzó a jugar a tenis a los 6 años, su entrenador actual es Jesús Tapia y su club “Sport Club Liceo Erasmus”.

Entre los muchos trofeos conquistados por Aurora destacaría el Campeonato de Andalucía ganado por equipos y sin duda el más emotivo fue representar a España en la Coupe Leblanc en Canadá. Aurora ha sido becada por la Universidad “Bethel College” en Kansas, representará a esta universidad en las ligas universitarias americanas. Además de jugar a tenis en Estados Unidos nuestra almeriense cursará en los próximos 4 años un doble Major en Business Administration anda Management y Economic.