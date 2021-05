“Fui línier en un Barcelona-Madrid de semifinales de Copa del Rey”

Hace 16 años, Torres Caravaca ‘colgó el silbato’ y hoy hace un año que ‘colgó el piene y la tijera’. Su vida se ha desarrollado entre los campos de fútbol y su peluquería, que ahora regentan sus hijos, en calle Padre Santaella.

–¿Qué fue antes, el huevo o la gallina, el silbato o la tijera?

–Pues por muy poco, el peine y la tijera. Tenía yo 13 años y estudiar no me iba. Siempre que podía me escapaba del Instituto y me iba a jugar al fútbol al Tiro Nacional. Un día mi padre me dijo que ya estaba bien y, como trabajaba en el Imperial, me llevó por los comercios de la zona ofreciéndome como aprendiz. Era el año 1968 y empecé en la peluquería Domínguez de Plaza de San Sebastián.

–Pues bien joven que eras...

–Sí, yo todo lo he aprendido en la vida, no en los libros. Fíjate, un pelado costaba entonces 7 pts. y con afeitado, 11.Tras 51 años por el último corte de pelo que hice cobré 12 euros. Entonces eran pelados más clásicos, parecidos unos a otros. Hoy día cada uno se pela de una manera, sobre todo los jóvenes.

–¿Cuándo te independizaste?

–Fue el 19 de marzo de 1984, el primer día de San José que fue laborable. Abrí mi propia peluquería en calle Padre Santaella y aquí estuve hasta mi jubilación hace un año. Este trabajo me ha permitido conocer mucha gente de Almería y charlar distendidamente con ellos.

–Pero más fama te ha dado el arbitraje en unos años heroicos.

–Desde siempre me ha gustado ser futbolista pero no tenía cualidades. Un día me vio el presidente delColegio de Árbitros, sr.Ferrete, y me dijo que si quería ir gratis al fútbol. Era el año 1969 y el dinero no me sobraba. Me propuso ser árbitro y acepté ya que futbolista no podía ser.

–El arbitraje no te habrá hecho rico a pesar de llegar a 2ªB.

–Pues no, desde luego. Éntonces éramos amateur. Mi primer pago fueron 50 pts. por ser líner y 75 por arbitrar a infantiles. Gracias al arbitraje he conocido casi toda España y he tenido buenos contactos. Como anécdota, te diré que los tres hemanos fuimos árbitros: Juan José, Paco y yo.

–Pitar en algunos pueblos era en aquellos años heroico...

–Sí, había campos en los que había una pareja de municipales para controlar a mil personas. Pero no te creas, apenas he sufrido un par de agresiones. Pité 26 temporadas, 7 de ellas en 2ªB, e incluso fui 57 partidos linier con Andújar Oliver y con López Nieto en Primera.

–¿Qué te pasó con el silbato en Baza?

–Que se me rompió a mitad del partido y tuve que pararlo e ir e mi vestuario a por otro. La gente no sabía qué pasaba, se mosqueó. Desde entonces siempre llevaba dos silbato cogidos por un cordel por si volvía a sucederme. Fue un invento mío.

–En Los Boliches tuviste problemas ¡por culpa de Juanito!

–Es que el exmadridista se alineó los últimos partidos de aquel año con el equipo de su pueblo. No era reglamentario pero nadie denunció, excepto el Betis B. La justicia ordinaria dijo que había que repetir el partido y unos días antes de empezar la siguiente temporada se hizo y yo de árbitro. Pero cayó un diluvio y los equipos querían aplazarlo. Yo sabía que había que jugarlo como fuera y puse a todos el mundo, yo el primero, a achicar agua.

–En La Gabia sí te calentaron...

–Jugaban La Gabia - Baeza, uno por salvarse y otro por ascender. Era la última jornada. A falta de 5’ pité un penalty clarísimo a favor del Baeza y veo que los tres guardias que había echaron a correr. No vi más porque empezaron a lloverme palos y perdí el conocimiento. Lo recobré en el vestuario del Baeza, ya con los municipales fuera, y me dijeron que ‘habían ido a por refuerzos al ver que la cosa se ponía fea’.

–Aquella visita a tu ‘pelu’ en un Baza - Estepona...

–Acababa de abrirla y un hombre vino a decirme que era de parte de uno de los equipos ‘porque sabía que estaría escaso de dinero’. Lo eché con cajas destempladas y resultó que era de Almería.

–¿Tu mejor recuerdo?

–Ser linier con Juan Andújar en un Barça-Madrid con el campo a rebosar. Semifinal de la Copa del Rey de 1993. Después de aquello ya podía retirarme feliz.