Una maleta cargada de moda con destino a tierras gaditanas

Con 17 años recién cumplidos es la candidata más joven que participa en el certamen Miss World Spain. Leonor Rodríguez Pareja, nacida el 5 de junio de 2001, es una estudiante de bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES Aguadulce. Una alumna ejemplar que, además, de ser de matrícula, aspira a convertirse en futura universitaria de la Facultad de Medicina. Sostiene que quiere tener ante todo unos estudios: "querría acabar la carrera, ya que me gusta mucho el campo sanitario, sobre todo la cirugía", afirma Rodríguez.

La ciencia no es lo único que le interesa. Su joven cabeza bien amueblada espera que sea la exhibidora de la corona que la alce con el triunfo del certamen. Tiene claro que la clave está en saber gestionar el tiempo y asegura que "si uno quiere dedicarse al mundo del modelaje, hay que quitarle tiempo a otras cosas. Hay que hacer sacrificios".

La aguadulceña, que recientemente comenzó su carrera de modelo en pasarelas de la capital, hace aproximadamente un año y medio, es una chica segura de sí misma y afirma positiva que nunca ha pensado en tener en los "miedos" que pueden conllevar esta profesión: "Apuesto por arriesgarme mucho en todo lo que hago, en desfiles o en las sesiones de fotos. Todo se puede superar".

Desde pequeña, pegada a la pantalla del televisor se fijaba en modelos de talla internacional como Irina Shaik o Adriana Lima, que se han convertido en sus referentes hoy en día.

Leonor Rodríguez viajará el 9 de septiembre a Rota, Cádiz con una maleta llena de sueños e ilusiones con la esperanza de convertirse en Mis World Spain, un certamen completo que no solo apunta por la belleza de las aspirantes sino también se focaliza en pruebas de temática social, multimedia y deportiva. Para colocarse en el escalafón y tener asegurado un pase directo a la final la almeriense tendrá que intentar hacerse con la banda de al menos una de estas. "La prueba que más me atrae es la de Top Model, porque me apasiona desfilar, aunque también me gusta mucho el deporte, así que la prueba deportiva sería mi segunda favorita", señala la modelo.

Leonor, desde muy pequeña se ha formado en clases de danza, baile moderno y flamenco. Con solo catorce años ya comenzaba a ir al gimnasio y asistir a las clases monitorizadas.

En menos de un mes viajará una semana completa a Cádiz, en la que convivirá con el resto de las candidatas y que se presenta para ella como una oportunidad única para representar a Almería en el concurso y trasmitir al jurado y al público la esencia de la provincia. "El poder representar a mi tierra me llena de orgullo y quiero hacerlo de la mejor forma posible dando lo máximo de mí. Además, es importante promocionarla a nivel nacional e internacional ya que es candidata a la capitalidad gastronómica". El simbolismo almeriense estará muy presente durante todo el certamen. La joven exhibirá en el escenario, durante la prueba de traje regional, el atuendo de Mojaquera, innovando en la ya habitual vestimenta folclórica de "refajona" típica de la capital. Mientras que durante la categoría de traje de noche lucirá un diseño único de NJ Couture que estará inspirado en los colores de la bandera almeriense; blanco y rojo. Ante la presión de ser juzgada físicamente por un jurado a tan tierna edad, donde las inseguridades y los complejos están a flor de piel, la almeriense se muestra confiada. "Nadie es perfecto, debemos aceptarnos tal y como somos y eso es indispensable para que lo haga el resto de la gente, que son espectadores y críticos de un evento como este", sentencia la concursante. Néstor Jiménez, delegado del certamen de Mis World Almería, afirma que "es un certamen duro a nivel psicológico, pero también ayuda mucho a los participantes a madurar y a crecer de forma personal".

Sin duda, a su corta edad le augura un futuro lleno de oportunidades, en el que como no puede ser de otra forma su familia estará acompañándola y guiándola en sus pasos. "Me apoyan en todo lo que hago, quieren sacar lo mejor de mí y que progrese en el mundo de la moda". Rodríguez avanza en su carrera con la expectativa venidera de poder compaginar su formación y su trayectoria en el mundo de la moda en un mismo proyecto de vida. "Dentro de cinco años me veo estudiando donde tenga mi trabajo de modelo, lo intentaré llevar ahí y espero continuar en el mundo de la moda. Eso es lo que quiero para mi futuro".