Las marchas procesionales de Pulpí sonarán desde los balcones.

Muchos son los que este año, y en todo el país, se han quedado con ganas de ver procesionar a los pasos religiosos esta Semana Santa 2020; por ello, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pulpí ha propuesto una bonita iniciativa a las cofradías del municipio, conmemorar las procesiones de la Semana Santa pulpileña a través de fotografías y vídeos de años anteriores. El objetivo es poder transmitir a través de las Redes Sociales del Ayuntamiento de Pulpí, el recuerdo de las procesiones que han ido desfilando durante años atrás en el municipio.

Con este fin, las tres cofradías pulpileñas: Hermandad de la Virgen de los Dolores, Stmo. Cristo de la Humildad, San Juan Evangelista y María Magdalena (Paso Negro), Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de las Angustias, Santo Entierro, Jesús Cautivo, Oración en el Huerto y Esperanza Macarena (Paso Morao), y Hermandad de La Entrada triunfal en Jerusalén del Stmo. Cristo de la Victoria, Ntro. Padre Jesús Despojado y Ntra. Señora de la Salud y Esperanza (La Borriquita), facilitarán imágenes y recuerdos convertidos en grandes momentos para que la población pueda seguir viviendo y disfrutando, aunque de forma diferente, de la Semana Santa, a la vez de recordar las procesiones que han llenado las calles de Pulpí de fé, aplausos y sonrisas.

La primera publicación tuvo lugar el Viernes de Dolores con imágenes y vídeos del Paso Negro. El Domingo 5 de Abril, Domingo de Ramos, es el turno de vídeos y fotografías de La Borriquita, tal y como el Miércoles Santo, y coincidiendo con su procesión. Ya el Jueves Santo, será el Paso Morao el protagonista con fotos y vídeos de su procesión, y el Viernes Santo, se colgarán multitud de imágenes y vídeos, tanto de la procesión de la mañana en el Calvario, como la de la noche, ambas con los pasos Negro y Morao.

También, desde el grupo Pulpí Cofrade, en el que además de las tres hermandades también participa la Agrupación Musical San Miguel Arcángel de Pulpí, animan a los vecinos a que los días de procesiones salgan a sus balcones a las 20:00 horas para aplaudir y honorar a los Titulares poniendo, cada uno desde su casa, un altavoz con distintas marchas procesionales populares que identifiquen a cada Hermandad: “Siempre la Esperanza” (BM), “Reina de Reyes” (AM), “La Esperanza” (CCTT), “La Saeta” cantada por Montse Sánchez, “Salud para los enfermos” (AM) y “Salvación” (AM); para ello, cada día la hermandad correspondiente publicará en el Facebook de Pulpí Cofrade el enlace de la marcha correspondiente. Por su parte, el Ayuntamiento de Pulpí ha convocado a Policía Local y Protección Civil, para que a la vez, salgan con sus vehículos al ritmo de las marchas procesionales.