"Ya estamos montando el nuevo show que se estrena el año que viene"

Los Vivancos se han convertido una edición más en el grupo cabeza de cartel del Festival de Teatro de El Ejido. Su espectáculo Nacidos para bailar se podrá disfrutar hoy, a partir de las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal, día en el que se clausura la 41º edición de la muestra ejidense. Cristo Vivancos hace un repaso para recordar sus inicios, su momento actual y su futuro.

-¿No es la primera vez que actúan dentro del Festival de Teatro de El Ejido, han sido ya tres veces, ¿qué supone para Los Vivancos pisar esta muestra?

-Efectivamente no es la primera vez que estamos aquí, nos encanta este lugar, nos quieren muchísimos. Aquí la gente entiende muy bien el flamenco y te dicen un olé a tiempo. Nos sentimos muy a gusto aquí en el ejido y esperamos volver muchas veces más

-Baile, instrumentos, acrobacias..., ¿cómo nace ese día en el que deciden unos hermanos aprender todas esas disciplinas?

-Nos viene de familia, lo aprendimos con nuestro padre que era un gran bailarín y músico. Él fue nuestra inspiración.

-¿La genética ayuda para que se os dé tan bien tantas artes o el sacrificio es la clave?

-Tenemos buena genética, pero también nos hemos sacrificado muchísimo. Yo no diría sacrificarse porque me encanta lo que hago. Es una forma de vida y, sí, mucho entrenamiento.

-En cada espectáculo van a más, ¿dónde está el techo artístico de Los Vivancos?

-Nosotros intentamos hacer lo que nos gusta y da la casualidad de que nos gustan las cosas locas.

-Su instrumento es el ewi, ¿qué peculiaridad tiene este instrumento y cuáles son sus bondades con respecto a otros?

-El ewi es un instrumento de aire. Le puedes cambiar los sonidos y puede sonar casi cualquier instrumento. Se toca como un clarinete o saxofón.

-Sabe tocar muchísimos más instrumentos. No solo ha nacido para bailar, sino también para la música.

-De hecho, nos iniciamos a tocar instrumentos antes que a bailar. Nuestro padre compró un montón de instrumentos para que escojiéramos el que nos gustase.

-'Nacidos para bailar' es el título de esta obra ¿para que han nacido más en el mundo del arte?

-Hemos nacido para ser artistas, y un artista es artista siempre en todo lo que hace.

-Entre tanto talento, ¿Qué aporta Cristo al grupo de hermanos?

-Aporto un poco la parte más clásica del show. Estuve muchos años bailando ballet y me encanta. Siempre he sido muy natural, me salían las cosas muy fácilmente. Eso no significa que no currara. El grupo es una bomba, todos juntos nos hacemos más fuertes.

-En esta gira colaboran con donaciones a proyectos infantiles, ¿están muy concienciados con los problemas sociales?

-Sí, hemos creado lo que llamamos el taconeo solidario, con el que recaudamos fondos para ayudar a la infancia. Hay muchos niños que necesitan ayuda y nosotros que podemos ayudar lo hacemos encantados. Son el futuro y tenemos que darles una vida un poco mejor.

-Tras la gira de este espectáculo, ¿qué proyectos tienen Los Vivancos?

-Tenemos muchos proyectos y ya estamos montando el nuevo show que se estrena el año que viene.

-¿Qué podrá ver el público en el espectáculo?

-La gente que venga a vernos se lo pasará. Mis hermanos y yo daremos todo, bailaremos como si no existiera el mañana.