La música que influyó a Murillo

Para cerrar el Ciclo de Conferencias, el reconocido musicólogo Pepe Rey impartió una ponencia sobre La música en el mundo de Murillo en el Teatro de la Villa del municipio velezano.

Pepe Rey se mostró agradecido a Fernando Martínez por la invitación porque "soy un jubilado y no tengo obligaciones, así que hago lo que me gusta. Es una actividad que me agrada muchísimo".

Rey explicó el título que recibe la charla: "Cuando hablé con Fernando me dijo que quería que hablara sobre la música en la época de Murillo, y yo le dije que mejor el mundo porque tiene sus matices. La palabra mundo es más cercana que época, se puede hablar del mundo particular de uno. Murillo fue un hombre discreto del que no conservamos escritos, solo se expresaba pintando. No es sencillo saber cuál es el papel de la música en el mundo de Murillo".

El director del Festival, Fernando Martínez, se despidió del Ciclo de Conferencias que este año ha contado con expertos en arte, historia y música y dio las gracias a Pepe Rey por formar parte de las conferencias. La asistencia de los alumnos a las charlas es obligatoria para obtener los créditos.