Las producciones de Hollywood pasan de fase y comienzan la producción en Almería

Más de 50 actores y actrices participaron en la última fase de selección de los casting realizados a lo largo de las últimas dos semanas para las producciones de Hollywood que grabarán en Almería en agosto, Marked The Unforgiven, serie adaptada del best seller de Amazon “Marked” de George Christie y Corruption of Justice una adaptación del best seller también de Amazon, escrito por George Van Mellaert.

Se recibieron más de 2.000 solicitudes de actores y actrices de toda España entre los que había varios almerienses que llegaron hasta la fase final. La decisión sobre los elegidos se comunicará en los próximos días.

La compañía productora Wanda Halcyon Television de Hollywood ha comunicado que va a instalar su oficina de producción en Almería para los dos series que comenzarán a grabar en la provincia en las primeras semanas de agosto.

Este es el paso previo al rodaje y la luz verde para empezar a ver a actores y actrices famosos por nuestra provincia como ha pasado en rodajes anteriores.

En los primeros contactos con la productora cuando se anunció el futuro rodaje, retrasado por la COVID-19, ya declararon su especial interés por Almería, tanto por sus enclaves únicos como por las facilidades que una provincia con historia del cine da a la cultura y a producciones de este calibre. Y ahora, Pat Andrew productor ejecutivo de Wanda Halcyon Television declaró: “estamos entusiasmados por grabar en Almería y abrir oficina en el centro de la ciudad para dos de las producciones es parte de nuestro compromiso con la gran ciudad de Almería”

José María Gómez, Director de Hormiguea, la agencia almeriense de comunicación en España para Wanda Halcyon television ha declarado: “Después de varios meses trabajando con la productora en varias partes del mundo y que hayan elegido Almería para instalar una oficina desde la que liderar estos proyectos tan importantes, es sin duda un gran paso y una gran apuesta por el potencial de la provincia”