La pulpileña Laura Diepstraten, ¡a la final de Got Talent con el pase de oro!

La pulpileña Laura Diepstraten consiguió este viernes meterse en la final del concurso 'Got Talent' que emite Telecinco, tras hacerse con el pase de oro del jurado por segunda vez —ya lo logró también en las audiciones—.

Laura enamoró al público y al jurado interpretando ‘People help the people’, de Birdy, mostrando toda su dulzura a la hora de cantar y su habilidad para tocar el piano.

La joven pulpileña dio las gracias a todos nada más cantar "por la oportunidad que supone participar en este programa". Pero ayer no fue la última vez que estuvo sobre el escenario de ‘Got Talent España’ porque volverá para la final.

Personas como Laura “dan sentido a programas como Got Talent”, según el jurado, y es por ello por lo que no dudan en ponerse de acuerdo a la hora de otorgarle este pase directo a la final del programa. Según Risto Mejide, Laura ha desafinado pero cree que hay artistas que, "aunque tengan imperfecciones, consiguen transmitir, mientras algunos otros afinan todo y no tramiten nada".

Laura Diepstraten estuvo en la semifinal de este viernes después de un brillante paso por las audiciones. Compuso una canción propia que emocionó tanto a Edurne que se llevó su pase de oro. Mostró cómo es la vida a través de los ojos de una persona invidente y demostró que los límites no existen. Laura se lleva un nuevo pase de oro que la lleva a la gran final de ‘Got Talent España’.

"Quiero que la gente se olvide de que yo no veo y que disfruten de mi actuación”, dijo la joven de Pulpí antes de salir a cantar y tocar el piano sobre el escenario de ‘Got Talent 2021’. Edurne dijo que “tiene una voz preciosa, pero más preciosa es ella”.