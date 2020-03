“Tengo una gran amiga que le han diagnosticado que tiene el virus aquí en Almería pero no le han realizado ningún test, sólo le han comentado que los síntomas son los del virus y la han aislado en su casa de sus hijos y su marido”, es una de tantas historias que se producen por falta de medios, pero la protagonista que la relata es una de las creadores del grupo de Facebook #respiradoresparatodos es la almeriense Vanessa Bretones y ha decidido volcar todo su esfuerzo en colaborar con el sistema sanitario.

Los ideadores de esta iniciativa son Vanessa Bretones López, de Almería; Manuel Sánchez Pecellín, de Sevilla; y posteriormente, se unieron junto a Nieves Ramírez Delgado, de Huelva, que había empezado una iniciativa muy similar.

Vanessa Bretones explica cómo surge la idea de crear este grupo en Facebook: “La iniciativa surge tras ver en las noticias que el mayor problema empezaba a ser la falta de respiradores en los hospitales, que los sanitarios tenían que elegir a quién se lo ponían. Lo estuvimos comentando mi compañero Pecellín y yo, y decidimos crear un grupo en Facebook para reunir el mayor número de personas posible que tuviesen las mismas inquietudes que nosotros”.

La almeriense explica que la finalidad de la creación del grupo #respiradoresparatodos “es ayudar a aliviar todo lo que podamos este problema que hay en los hospitales y residencias. No tienen respiradores suficientes, no tienen disponibilidad para hacer test rápidos, no tienen EPI suficientes para los sanitarios… Queremos intentar ayudarles con algo”.

Desde el grupo van paso a paso, pero con firmeza: “La primera acción que queremos realizar es reunir el mayor número de seguidores en el grupo de Facebook #respiradoresparatodos y buscar distribuidores y fabricantes de EPI nacionales o internacionales”.

El grupo, aunque se ha creado con usuarios de Andalucía, pretende abarcar todo el territorio nacional: “Intentaremos ayudar a la mayoría de los hospitales y residencias con mayores problemas de EPI y de los cuales podamos conseguir un contacto dentro de ellos para hacérselos llegar”.

La colaboración entre todos los presentes tiene que ser de unión: “Necesitamos reunir un grupo grande de gente, un mínimo de 10.000 seguidores y si es posible conseguir 100.000. Solo hay que agregarse al grupo de Facebook #respiradoresparatodos y ya una vez dentro verán que iniciativas o proyectos iremos realizando. Nuestra intención es después de encontrar los fabricantes o distribuidores de mascarillas y saber precios, pedir al grupo una donación de entre 1 y 5 euros. Es una cantidad ridícula que todo el mundo podría aportar y que, si lo multiplicas por el número de seguidores, se podría convertir en un gran cargamento de EPI. Como veis en las noticias de las distintas televisiones, salen muchos famosos pidiendo donaciones. Vemos estupendamente esas iniciativas, pero nadie sabe después donde van a ir esas EPI que compren. En nuestro caso la gente va a ver siempre donde va toda nuestra compra, sus precios y el distribuidor”.

Actualmente, el grupo ya ronda los 2.800 participantes y se van sumando cada día más usuarios con el objetivo de ayudar.