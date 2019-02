De telenovelas se escribe en Almería

Desde pequeño veía telenovelas con su abuela y es tanta la pasión que tiene por este género televisivo que fundó el blog Telenovelas Hispania. Raúl Parra cuenta cada vez con más adeptos a su web, que ya cumple cinco años de vida.

El creador señala cómo nace la idea de crear el blog Telenovelas Hispania: “Decidí hacerlo en base a que quería mimar y hablar de las telenovelas que se emitían en España. Me molestaba mucho que por ejemplo las cadenas españolas marginaran a las telenovelas en sus páginas web y redes sociales. A pesar de las brillantes audiencias, no les daban el trato que a otros espacios televisivos. Entonces hice precisamente eso, un portal con sus redes sociales para dar la cobertura que las propias televisiones no les daban”.

Parra explica su pasión por este género televisivo: “Surge desde bien pequeño. Veía telenovelas con mi abuela, luego enganché a mi madre. Hubo una telenovela que impulsó mi apego a ellas, y desde entonces empezaba a buscar mucha más información en Internet y a interesarme todo lo que tenía que ver con ellas. Fue En Nombre del Amor, que fue emitida entre 2009 y 2010 en La 1 de TVE. Fue uno de los últimos culebrones exitosos y procedentes de Latinoamerica que ofreciera RTVE”.

El experto explica los prejuicios que siempre han suscitado las telenovelas: “La fama y los tópicos van ligados a las corrientes. Sí es cierto que hasta día de hoy nos hemos encontrado muchos melodramas con toques exagerados, cirqueros, cursis, y aunque esa parte ha hecho que las telenovelas hayan sido muy entretenidas por ello, no significa que todas las telenovelas sean así. Las generalizaciones son odiosas, humillantes a veces para muchas producciones. Cualquiera puede ver que hay muchos géneros dentro de este género de series y mucho por descubrir”.

En su blog se pueden leer “desde las audiencias y noticias sobre nuevos estrenos, a artículos de entretenimiento, biografías, reviews o impresiones sobre telenovelas o actores, además de tertulias en Skype y encuestas”.

Son variadas las procedencias de los usuarios que visitan el blog: “Son principalmente de España, ya que al fin y al cabo está dedicado al publico español y a las que se emiten en nuestro país. El segundo país muy a destacar es EEUU. Y luego del resto de países tanto de Latinoamerica como europeos. Según las estadísticas: México, Alemania, Rusia, Brasil, Argentina, Colombia, Francia y Ucrania”.

El blog ha cumplido recientemente 5 años y cuenta ya con un millón y medio de visitas. “Cada día me pongo como limite superar en la jornada las mil visitas”.

En redes sociales también cuenta con muy buenos números: En la cuenta de Twitter, El chico de la H sobrepasé los 10.000 followers. En el Facebook de Telenovelas Hispania alcancé los 5.000 seguidores. En el canal de Youtube, llegaré pronto a los 5.000 suscriptores. Y luego tengo dos páginas de Facebook, una dedicada a Nova y otra a Divinity”.

Parra tiene muy claro sus objetivos: “Voy a continuar trabajando mucho para que además de mantenerlo sea una referencia en España. Ahora que he logrado que me aprueben la publicidad tanto el blog como en Youtube, con un poco de suerte y de tráfico voy a poder llevarme un pequeño sueldo después de mucho tiempo sin monetizarlo, y eso es algo que me da muchos ánimos”.

Además, en la web también hay unos premios de reconocimiento a los protagonistas de estos trabajos audiovisuales: “Hay una especie de concurso online que realizo cada año en mi blog y que tiene muchísima repercusión. Son los Premios Telenovelas España. No son unos premios materiales como tal, sino menciones que les otorgamos a los actores y telenovelas tras un periodo de votaciones donde mis seguidores valoran y puntúan cada uno de los trabajos. Muchos actores, a través de redes sociales y de los fan, se enteran que los hemos galardonado con el mejor premio que hay, que es el reconocimiento y el cariño dado”.