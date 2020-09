Más de 200 voluntarios colaboran con FAAM y sus asociaciones

Más de 200 personas integran el voluntariado de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), a través de los distintos programas que se llevan a cabo desde el área de Voluntariado, Juventud y Ocio, en los que se refleja la solidaridad de los más de dos centenares de ciudadanos que de manera altruista colaboran con la Federación y sus entidades miembro y dedican su tiempo a personas con discapacidad, dependientes y mayores.

La Bolsa de Voluntariado de FAAM está abierta de forma permanente y las personas que forman parte de la misma colaboran en actividades de ocio (campamento para jóvenes, salidas culturales, actividades recreativas/ deportivas, ...), y de concienciación (charlas y mesas informativas en centros educativos/ asociaciones, eventos ...). Los voluntarios reciben formación periódicamente y de forma continua a través de las Jornadas de Voluntariado organizadas al menos una vez al año; charlas o eventos, organizadas tanto por la Federación como por otras entidades a nivel provincial, nacional e internacional.

FAAM está acreditada como entidad de acogida y envío de voluntarios desde 1999 desde cuando lleva a cabo el Programa Erasmus +, anteriormente denominado Programa Juventud en Acción, que permite la movilidad y colaboración como voluntarios de jóvenes de todo el mundo en una ONG de su mismo país o de otro durante un período máximo de 12 meses. El objetivo de Erasmus+ es fomentar la solidaridad y la interculturalidad, con especial hincapié en el conocimiento de una nueva cultura, país e idioma. FAAM ha sido la única entidad acreditada en Almería para el envío y acogida de jóvenes voluntarios durante una década.

El proyecto de acogida desarrollado por FAAM 'Apoyo en Actividades para Personas con Discapacidad', tiene una duración de 12 meses, y los voluntarios colaboran de forma habitual en los Centros de Día para Personas Mayores y Dependientes; el Centro de Día y Residencia para personas con Discapacidad Gravemente Afectadas. También colaboran de forma puntual en otras actividades organizadas por FAAM y las asociaciones federadas: charlas, mesas informativas, eventos o actividades de ocio. Durante el Estado de Alarma, por recomendación de las autoridades, las actividades de voluntariado presenciales fueron suspendidas en Andalucía. No obstante las voluntarias europeas siguieron colaborando en todo momento con FAAM de forma telemática y el 1 de julio retomaron su colaboración de forma presencial en las distintas dependencias. Han sido un total de 90 los voluntarios que han participado de este programa desde 1999, de los cuales 60 han sido enviados y 30 acogidos.

FAAM está asimismo adherida al Programa Voluntari@s UAL desarrollado por la Universidad de Almería, desde su creación en el curso 2015/ 2016 y en el que hasta el momento han colaborado 12 estudiantes. Este programa fomenta el contacto y la colaboración de los estudiantes universitarios en distintas ONGs de Almería. Si los estudiantes completan un total de 50 horas de voluntariado en la entidad obtienen 2 créditos. Durante este curso 2019/ 2020 están colaborando 2 estudiantes en distintos centros de FAAM. Desde el curso 2016/ 2017 FAAM colabora acogiendo como voluntarios en sus centros y actividades a alumnos del Grado de Enfermería de la UAL, completando estos estudiantes así su formación desde una perspectiva práctica.

Desde 2017 FAAM forma parte del Grupo de Trabajo de Voluntariado de COCEMFE llevando a cabo a lo largo del año reuniones de forma periódica y telemática, en las que participan distintas entidades pertenecientes a COCEMFE para debatir sobre el voluntariado, compartir buenas prácticas y hacer propuestas. La Federación se adhirió asimismo al Plan Estratégico de Voluntariado de COCEMFE en el año 2019.

Génesis Cárdenas Ponce tiene 20 años y ha sido voluntaria en Campamento para Jóvenes FAAM: “Soy voluntaria por todas las cosas buenas que me aporta y por lo que yo puedo aportar. Me ha enseñado a conocer más a las personas con diversidad funcional, un colectivo que está infravalorado y bajo unos prejuicios que no les hacen justicia. También he aumentado mis competencias de trabajo en equipo gracias a todos los participantes del campamento. “FAAM aporta conocimientos, confianza en uno mismo, experiencia con personas con diversidad funcional y también me ha dado amigos, compañeros e incluso familia. En general te enseña a ser mejor persona por los valores que transmite”.

Lola Pérez Bayonas ha formado parte ha través de FAAM del Servicio Voluntario Europeo en Polonia durante cuatro meses: “había terminado mi carrera universitaria y no tenía ninguna experiencia profesional. Este programa me ofreció la posibilidad de seguir conociendo mundo, personas y teniendo nuevas vivencias a la vez que comenzaba a tener contacto con el mundo laboral”. “Pienso que en mis futuras ofertas profesionales en España se ha valorado muy positivamente la obtención por mi parte del certificado Youth Pass. En esta nueva generación global es muy interesante para las empresas el que los jóvenes hayan tenido el interés de embarcarse en oportunidades europeas”. “En el ámbito personal, el SVE me hizo seguir creciendo como persona y ampliar mis conocimientos. Además, multiplique mis inquietudes interculturales”.

Lorena Gallardo López es voluntaria del Programa Voluntari@s UAL durante el presente curso 2019/ 2020: “Ser voluntario te ayuda a crecer como persona. Ofreces tu ayuda desinteresada y recibes mucho cariño. La sensación de ser útil a los demás es increíble. Sin duda que a todo el mundo le recomendaría ser voluntario. Desarrollas aptitudes como la asertividad. Te ayuda a ser comprensivo con los demás. Es una experiencia que hay que vivir”.

Antonio Segura tiene 49 años y ha sido voluntario en la Residencia para personas con Discapacidad Gravemente Afectadas de FAAM: “Hace mucho que tenía esa llamada pendiente en mi interior. Necesitaba aportar mi colaboración personalmente. Es una experiencia vital interesante, te hace poner los pies en la tierra, reorganizando tu escala de prioridades y de valores. Sencillamente, te dan mucho más de lo que tú puedas aportar, es realmente gratificante, solo por ese motivo, merece la pena vivir la experiencia”.