Absuelven a un acusado del robo de una vivienda por las huellas de sus zapatillas

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha absuelto a un acusado por un delito de robo con fuerza en una vivienda en la que habían aparecido las huellas de sus zapatillas. El fallo recoge que un desconocido accedió entre el 4 y el 6 de septiembre de 2016 a una vivienda de de Vícar donde, tras romper una puerta, se apropió de objetos valorados en 950 euros.

"No consta que en estos hechos participase" el acusado, dice el magistrado Luis Miguel Columna, quien dice que "la prueba que se ha practicado, que la misma ha de considerarse insuficiente para enervar la presunción de inocencia". "Nos encontramos unicamente con que se ha hecho un informe en el que se hace constar que en el lugar del robo aparecieron huellas de pisada de unas zapatillas deportivas Adidas Neo City, poseyendo el acusado unas zapatillas de esa marca, haciéndose también un estudio muy detallado y siguientes de las huellas dejadas en el lugar del robo y de las zapatillas de esa marca que poseía el acusado y que éste entregó voluntariamente unos dos meses después de que se cometiera el robo. Lo cierto es que en ese informe se manifiesta que por las huellas encontradas se considera, que no afirma, que las mismas pertenecen a las zapatillas del acusado. No obstante, hemos de entender que a esta prueba no se le puede dar la absoluta fiabilidad que se le otorga a una prueba lofoscópica", afirma el juez.