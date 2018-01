Autorizan 91 rodajes en los espacios naturales de la provincia

Los espacios naturales de la provincia de Almería acogieron en 2017 un total de 91 rodajes, en su mayoría anuncios de publicidad, mientras que el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y el paraje del desierto de Tabernas han sido los escenarios escogidos para la mayor parte de las localizaciones. Las autorizaciones emitidas para la realización de largometrajes alcanzaron las 14 mientras que se expidieron cinco para la grabación de cortometrajes y cuatro para la elaboración de documentales, según se desprende de los datos facilitados por la Junta a Europa Press.

Entre los largometrajes con localizaciones en Almería, en concreto en las playas de Torregarcía, Genoveses y Cabo de Gata, además de en Tabernas, destaca 'Les Frères Sisters', un western protagonizado por Joaquin Phoenix y Jake Gyllenhall, John C. Reilly y el actor y cantante británico Riz Ahmed, todos bajo la dirección de Jacques Audiard, ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2015 con 'Dheepan'. Escenas de la película, que se prevé estrenar en primavera o en otoño de este años, se rodaron entre el 20 y el 30 de junio. También se autorizó el rodaje, entre mayo y julio, de 'Keoma Rises', del cineasta italiano Enzo G. Castellari, o la producción holandesa 'This no land', dirigida por Alexander Decommere y con la que se rinde homenaje al 'spaguetti western'. El desierto de Tabernas también acogió el 29 de mayo y el 9 de junio el rodaje de escenas de la serie de ciencia ficción Black Mirror para la plataforma Netflix y que ya va por la cuarta temporada mientras que Sierra Alhamilla fue escenario de la grabación de escenas del largometraje 'Warrior'.