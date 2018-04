El Ayuntamiento prepara el lote de scooters y segways para la Policía

Con una inversión de 100.000 euros acaban de entrar en rodaje nuevos vehículos de la Policía Local dentro de la política de renovación del parque móvil municipal específico para la seguridad de la ciudad. Los nuevos coches y motos presentados en la mañana de ayer por el alcalde no serán los únicos que los agentes estrenarán este año. La Concejalía de Seguridad y Movilidad evalúa estas semanas la introducción de scooters eléctricos y los llamativos segways, cuya circulación abarcará la ruta del paseo marítimo.

El responsable del área, Manolo Guzmán, explicó ayer que los técnicos están valorando los diferentes modelos de scooters y estos patinetes eléctricos. "En un mes lo tendremos resuelto", comentó al respecto el edil, ya que el propósito es que esta temporada de verano entren en circulación. Hay que resolver antes ciertos aspectos como la idoneidad de las características de este tipo de vehículos no contaminantes, pero que requieren de tomas de carga, así como el lugar, en el caso de los segways, de almacenaje.

Las bicicletas eléctricas, que proponía Ciudadanos, están descartadas"

De los 100.000 euros reservados, la mayor cantidad estará dirigida a la adquisición de las scoortes. "Necesitan renovarse, pero en esta ocasión lo que queremos es que sean eléctricos y no de gasolina", abundó el concejal, quien ciñó la utilización de los segways al paseo marítimo y con carácter "voluntario" al existir ciertos reparos entre una parte de la plantilla de la Policía Local. Las bicicletas eléctricas, propuesta por el Grupo Municipal de Ciudadanos, quedan descartadas. "Ni eléctricas ni no eléctricas, no habrá bicis", atajó al respecto Guzmán.

La nueva dotación en servicio está respaldada con un gasto superior a los 100.000 euros, inversión que viene a "renovar el parque móvil de la Policía Local, para poder atender en condiciones con rapidez y seguridad las llamadas y alertas que se puedan producir durante el desarrollo de cualquier jornada", ha explicado Ramón Fernández-Pacheco.

La furgoneta, los dos turismos sin distintivos y las seis motocicletas presentadas ayer vienen a completar el parque móvil de la Policía, que en la actualidad, con las incorporaciones citadas, cuenta con 81 vehículos ( cinco furgonetas mixtas, una furgoneta DGT, treinta y tres motocicletas de más de 600 cc. diecisiete motocicletas de entre 125 cc y 250 cc, quince turismos policiales y nueve sin distintivos policiales, además de un turismo multacar).

El alcalde de Almería se ha mostrado "orgulloso" del trabajo que realizan los hombres y mujeres que conforman la Policía Local "velando por la seguridad de la ciudad", significando que "la principal tarea del equipo de gobierno pasa, primero, por dejarles trabajar y, segundo, por dotarles de los medios necesarios para que presten su tarea en las mejores condiciones".