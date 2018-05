¿Caben 1.500 personas en 100 metros cuadrados si se traslada El Pingurucho?

El informe económico elaborado por el Ayuntamiento de Almería al objeto de evaluar la conveniencia de trasladar o no el monumento a Los Coloraos de la Plaza Vieja va camino de convertirse en un hazmerreír. Sin la rúbrica funcionarial de ningún técnico, el informe sostiene que, suprimiendo el también conocido como El Pingurucho y el actual arbolado, cabrían 1.500 personas en los 100 metros cuadrados que la plaza ganaría. "¿Alguien piensa que en un piso de 100 metros cuadrados podrían caber 1.500 personas y, además, sentadas?"

Es la cuestión que ayer lanzaba en rueda de prensa el concejal socialista Cristóbal Díaz, quien desveló el contenido del informe que, de forma contradictoria, recoge también que en los 2.900 metros disponibles en la Plaza Vieja puede estar ese mismo número de personas.

La evaluación apunta datos como el doble consumo que harían los futuros visitantes

Después de estudiar el documento, que ha sido remitido por el equipo de gobierno municipal a los socialistas más de nueve meses después de solicitarlo oficialmente, Díaz ha sido tajante al afirmar que "ni es un planteamiento económico ni se puede considerar un informe, porque son unos datos inventados que no se pueden contrastar de ninguna forma". En una Plaza Vieja en la que en estos momentos se celebran las Cruces de Mayo, lo que visualiza claramente que la celebración de actividades no es incompatible con los árboles o con El Pingurucho, el edil ha aseverado que "lo que han hecho, al fin y al cabo, es conseguir un pequeño argumento, y débil, para que el alcalde se envuelva en el mismo y justificar un posicionamiento ideológico" en cuanto a la retirada del monumento a Los Coloraos.

"Es totalmente irreal -que 1.500 personas tengan cabida en 100 metros cuadrados- y no tiene ningún sentido", ha afirmado. A partir de ahí, ha explicado que a ese dato le acompañan otros "que no están contrastados y que no se saben de dónde salen" tales como el consumo medio por persona en souvenirs o en gasto en bares. Como consecuencia de duplicar el aforo con la modificación del espacio que el alcalde quiere llevar a cabo, "esos datos se multiplican también por el doble".

Es decir, que según el Partido Popular, "las 1.500 personas que vienen ahora a la Plaza Vieja lo hacen todo: consumen souvenirs, van de bares... y que los 1.500 más que se podrían acoger en los apenas 100 metros cuadrados que se ganarían van también a consumir y a comprar, todo el doble", ha expuesto.

Por todas esas cuestiones dudosas, los socialistas han avanzado que solicitarán por escrito "la justificación de este informe, que no nos extraña para nada que ningún funcionario haya firmado y haya querido hacerse responsable".