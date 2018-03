Cadena de peticiones en Change.org en defensa de la prisión permanente

La plataforma de recogida digital de firmas Change.org registra varias peticiones tras la detención de Ana Julia. La petición que más firmas recoge por el momento, casi 130.000 de las 150.000 solicitadas, es la que reza "Cadena perpetua para la asesina de Gabriel Cruz", dirigida al Ministerio de Justicia para que le sea impuesta dicha pena a la detenida. "Alguien que tiene la sangre tan fría de arrebatarle la vida a un pequeño angelito, que tenía toda una vida por delante, una vida repleta de sueños por cumplir, una vida por vivir, por crecer... no debe de estar en la sociedad, viviendo la vida como si nada hubiese pasado", dice la petición. Por ello, piden que "pase toda su vida en la cárcel, porque Gabriel no volverá y eso lo tiene que pagar y no puede quedar impune (cumpliendo sólo unos años). #TODOSOMOSGABRIEL". Con 620 firmas recogidas hasta el momento, se encuentra la petición "Que Gabriel cumpla su sueño, que Gabriel viva en el mar", dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, y a Juan Luis Pedrosa, director de Salvamento Marítimo. "Dado el conocimiento que se tiene del gusto, vocación y conocimiento de Gabriel Cruz sobre la fauna marítima, sobre el mar, y por otra parte, según las palabras de sus padres, el quería ser biólogo marino, propongo, si así lo estiman oportuno o posible, la designación de un buque o una infraestructura de Salvamento Marítimo con el nombre de Gabriel", dice la petición. Con algo más de 1.800 firmas se encuentra la petición "Cambien el nombre y pongan "Gabriel Cruz" al Acuario de Sevilla, el niño 'pescaito'", dirigida al Ayuntamiento de la capital hispalense.