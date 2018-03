Centenares de personas vuelven a peinar la sierra

La búsqueda de Gabriel Cruz ha continuado una jornada sin resultados más en los alrededores de esta barriada aunque a partir de ahora los trabajos se harán de una forma más selectiva". Sin contar la aparición de las prendas, no hay novedad por el momento. El capitán de la Guardia Civil al frente del Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad nijareña de Las Negras, explicó a los medios que en esta jornada se ha "intensificado la búsqueda" hasta llegar a un radio de 8 kilómetros, cubriendo además la costa con el Servicio Marítimo del Instituto Armado y buzos del GEAS. No son los únicos, en tierra también se contó ayer con apoyo de otras unidades de la Guardia Civil, como la Escuadra de Caballería, el Seprona, e incluso los canes de la Unidad Cinológica que investigó la desaparición de Diana Quer, además de caballeros legionarios, cuatro grupos con drones, etc. Según este mando, unas 700 personas, de ellas 200 profesionales de estos cuerpos se encuentran este sábado en Las Hortichuelas, pero éste podría ser el último día con una "multitud de voluntarios" porque el mando policial ha instado a que "no se desplacen más" sin consultar porque se harán una búsqueda "más técnica" a partir de ahora. En paralelo a las batidas, continúa abierta la investigación en la que la Unidad Central Operativa (UCO) juega un importante papel destacado, centrada en la identificación del posible secuestrador o cómo desaparició si no fue de forma forzosa.