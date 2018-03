Concluye sin éxito la búsqueda de Gabriel en la depuradora donde apareció la camiseta

La búsqueda de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en Níjar (Almería), en las proximidades de la depuradora en la que ayer fue encontrada una camiseta interior de color blanco que está siendo analizada para determinar si es suya, ha concluido sin resultados.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han informado de que esta tarde ha sido retirado el cordón policial que desde anoche impedía el acceso a la depuradora del Barranco de Las Águilas, en la barriada nijareña de Las Negras.

Han abandonado el lugar los equipos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), así como de la Unidad de la Policía Científica, además de la Escuadra de Caballería que ha patrullado por los alrededores.

La Subdelegación ha indicado que ya no se rastreará más en esta zona, si bien continuarán las batidas en otros puntos.

El teniente coronel de la Comandancia de Almería, José Hernández Mosquera, confirmó esta mañana en declaraciones a los medios que se estaban drenando unas balsas aledañas a la depuradora para "descartar" cualquier posibilidad sobre el posible paradero de Gabriel.

Incidió asimismo en que sólo los análisis que se efectúen sobre la camiseta permitirán concluir si pertenece a Gabriel.

"La confirmación nos la dirán los análisis, como es lógico. De momento hay un reconocimiento por parte de un miembro de la familia, nos quedamos con esa parte como certera, pero tenemos que hacerle un análisis para darla por buena y para que esto también nos lleve hacia una línea de la investigación", apuntó.

La Guardia Civil analiza esta camiseta, que no figura en el listado de elementos que el niño llevaba antes de su desaparición, para determinar si efectivamente es suya, aunque se desconoce cuándo habrá resultados.

Hernández Mosquera, que ha confirmado que se trata de una camiseta interior de niño, ha desmentido que hayan sido localizadas otras prendas durante la jornada de búsqueda de este sábado.

"No, no se han encontrado. Hubo ayer un pequeño avistamiento, se piensa que una cosa roja en principio podría ser una sudadera o una prenda, pero no, es un bidón, un trozo de bidón de plástico rojo", ha explicado.

Rocío Muñoz, portavoz de la familia, ha confirmado que fue Ángel Cruze, padre del niño, el que vio la camiseta, pero ha señalado que no está reconocida como una de las del niño, y ha apuntado a los "nervios y la desesperación" del progenitor.

Además de unos 500 voluntarios, hoy han participado en la búsqueda agente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, del GEAS, un grupo de especialistas con drones, miembros de distintos cuerpos de bomberos y Protección Civil, la Escuadra de Caballería, e incluso los perros que buscaron en Galicia a Diana Quer.

La solidaridad por este caso ha llegado a todos los sectores, ya que, por ejemplo, los organizadores de una corrida de toros que se ha suspendido en Almería por el mal tiempo han donado casi un millar de bolsas de bocadillos a los voluntarios que trabajan en la búsqueda.

También ha estado hoy en Níjar Juan José Cortés, el padre de Mariluz, la niña asesinada hace diez años en Huelva, que ha expresado su apoyo a los padres de Gabriel.

A partir de mañana está previsto que continúen las batidas, pero con menor intensidad que hasta el momento, y las autoridades ya advirtieron este sábado de que se optará por un enfoque diferente, con una mayor participación de especialistas en lugar de un gran número de voluntarios.