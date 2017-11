Docentes interinos se convierten el viernes en 'zombies'

El próximo 17 de noviembre un grupo de profesores y profesoras almerienses preparan manifestarse al modo de Walking Dead, famosa serie de televisión en la que muertos vivientes se pasean por las ciudades. Mirando el titular, la reacción pudiera ser diversa desde la simpática sorpresa a una desagradable reacción. Pero, ¿Por qué uno docentes se visten de muertos vivientes y se pasean por Almería?. La respuesta, tal y como han indicado desde el colectivo "debe ser clara, porque ven en peligro su puesto de trabajo". "Y en esto quedan pocas dudas, reunida la mesa de trabajo del Ministerio, no ha dado resolución a unos trabajadores de la enseñanza que han viajado por toda Andalucía resolviendo bajas, sustituciones y vacantes en colegios e institutos de toda Andalucía". "Se plantea una oferta masiva de plazas durante los próximos cinco años para reducir la tasa de interinidad del 23% al 8%, como dicta la Unión Europea. Se habla de consolidar y estabilizar estas plazas, pero no a las personas que las ocupan. En cualquier empresa privada, un trabajador o trabajadora con más de 3 años de experiencia pasa a ser fijo automáticamente. Nosotros no, tenemos que presentarnos una y otra vez a un proceso selectivo no demasiado justo, aun habiéndolo superado ya en anteriores convocatorias".