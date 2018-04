Escudo de Oro de la Ciudad a tres almerienses con más de cien donaciones de sangre

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha impuesto el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería, “la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de la capital”, a tres almerienses que, con más de cien donaciones de sangre y plasma, son “ejemplo de generosidad, solidaridad y gran humanidad”. Los distinguidos son José Nemesio Pascual, Víctor Fabio López Aguilera y Antonio Cánovas Fernández. La distinción ha tenido lugar en el transcurso de la XXXV Asamblea General Anual de la Hermandad de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Almería, un encuentro con el que el Ayuntamiento “colabora estrechamente” y que viene a ser un acto “de reconocimiento de todos aquellos socios que, como donantes asiduos y constantes, superan altas cifras de donación”, explica la presidenta de la asociación, Consuelo Godoy.

La donación de sangre se ha convertido no sólo en un acto altruista y generoso, sino “imprescindible”, ha señalado el regidor, que, como almeriense y también donante, ha agradecido no sólo el acto de donar, sino también el de difundir la cultura de la donación entre los almerienses. Un hecho que, de la mano de la Hermandad, ha convertido a la provincia de Almería en una de las más generosas a la hora de “donar vida”. De hecho, los donantes de Almería han conocido este domingo el propósito de la Hermandad de cambiar su nombre actual por el de Hermandad de Donantes de Vida. Y es que, lo que regalan con su acto generoso todos estos donantes almerienses no es sólo salud, sino que muchas de las veces, es vida, ha insistido Fernández-Pacheco durante su intervención.

Acompañado por las concejalas de Presidencia y Empleo, Pilar Ortega, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rafaela Abad, el alcalde, además de felicitar a los asociados, les ha animado “a seguir en esta línea de trabajo y dedicación”.

Socia de honor

Durante el acto, además de aprobar el balance del año de la Hermandad y de imponer las medallas y distinciones a los donantes por las donaciones acumuladas (los hay con más de 136 donaciones a lo largo de toda una vida), ha servido para reconocer el trabajo de una de las voluntarias más antiguas de la asociación. En este sentido, el presidente de honor de la entidad, Ramón José Rodríguez-Lazo, ha entregado el título de socia de honor a Dolores Portellano por sus 45 años como voluntaria.

El acto al que también han acudido el delegado territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, José María Martín, y el presidente de la Federación Andaluza de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos, José Luis González Castro, ha contado también con la participación de la subdirectora del Centro de Transfusión Sanguínea de Andalucía en Almería, Milagros Gracia, y con representantes de las hermandades de Toledo y Córdoba.

21.000 donaciones anuales

Todos se han felicitado por el hecho de que Almería haya sumado durante todo el año pasado más de 21.000 donaciones de sangre y plasma, una cifra que convierte a la provincia “en una de las más solidarias”, ha subrayado la presidenta de la hermandad almeriense, que también ha animado a los ciudadanos a convertirse en donantes de médula ósea y de órganos.