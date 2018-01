Fomento se olvida del cambiador de ancho y mantiene el trasbordo

Dos días después de la puesta en servicio del tramo del Corredor Mediterráneo entre Valencia y Castellón, tocaba reunión técnica en Almería del coordinador para el desarrollo del eje ferroviario, Juan Barios, con representantes de la Mesa del Ferrocarril. Pero el Ministerio de Fomento no tenía nada nuevo que exponer, salvo la confirmación de que las obras de reforma de la línea convencional con Granada y las de la conexión con Murcia arrancarán en 2019 y mantienen 2023 como horizonte de finalización. Eso sí, la vía única es insalvable en los tramos en un tercio del trazado y la plataforma será de un solo carril aparcando la opción planteada inicialmente de construirla en doble para poder ampliar la capacidad en el medio y largo plazo. Después de hacer un repaso por la evolución de los trabajos y tramos desde Francia hasta Almería, el coordinador del Corredor Mediterráneo atendió las peticiones de los integrantes de la Mesa del Ferrocarril, pero les confesó con sinceridad que no se contemplan. Fomento se olvida de promesas anteriores para trazar un nuevo escenario en el que la provincia de Almería no obtendrá ningún beneficio hasta dentro de un mínimo de seis años. No habrá cambiador de ancho en Granada, pese a contemplar partidas para su estudio en presupuestos, y los trenes de media distancia hacia Sevilla se cambiarán por otros sin evitar la odisea de los trasbordos. Entre Granada y Antequera sólo se permitirá la circulación de los trenes de Alta Velocidad, a pesar del doble ancho y de disponer en parte del trazado de tercer carril, reduciendo el tiempo de viaje, si bien el cambio de ferrocarril va a perder los minutos que se ganan a través del eje transversal andaluz. Juan Barios aseguró poco antes de finalizar el encuentro con la Mesa del Ferrocarril, que ya agrupa a cerca de doscientas entidades e instituciones de la provincia, que estudiarán la posibilidad de que se retome el intercambiador en los próximos años, pero la voluntad política demostrada por Fomento ha sido nula. Las mercancías en el periodo de obras saldrán por el eje central, si bien no se precisan los planes con exactitud porque van en función del volumen previsto. La plataforma almeriense sigue reivindicando la necesidad de que se tengan en cuenta los tráficos de las exportaciones y no se limite la capacidad de las mercancías a una vía única, pero desde Fomento se ha insistido en que la conexión con Murcia puede asumir todos los flujos previstos.

La línea de Alta Velocidad, que superará los 300 kilómetros por hora, posibilita el tránsito de 40 trenes diarios según la prognosis de tráfico de 2024, incluyendo los diez que irán a Madrid y otros 6 a Barcelona. Y es que Barios no se salió del guión marcado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su última visita del 25 de noviembre del pasado año. Las obras se licitarán durante el segundo trimestre de 2018 para iniciarse en el siguiente ejercicio siempre en la versión low cost que se ha rediseñado sólo aquí. "Almería será la única provincia del Corredor Mediterráneo que tenga una sola vía", argumentó ayer con resignación José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Ferrocarril. Sólo un anuncio positivo durante la visita de Juan Barios, el de que darán prioridad a la conexión con el Puerto. Pero la alegría duró poco porque fue matizado por el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, quien recordó que ese objetivo dependerá del futuro proyecto Puerto-Ciudad. La Mesa pidió al coordinador del Corredor que se resuelva la integración urbana del trazado lo antes posible para evitar problemas en el diseño del soterramiento como los sufridos en Murcia y Granada. La primera y esperada cita con Juan Barios confirmó lo que todos ya sabían.