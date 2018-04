Formación para detectar los delitos de odio desde la abogacía

El Colegio de Abogados de Almería acoge entre ayer y hoy las 'Jornadas sobre delitos de odio' dirigidas por la letrada Rita María Sánchez, quien afirma que han organizado para que los abogados conozcan los instrumentos para defender a las víctimas y acusar a los infractores, conociendo los protocolos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los recursos de la Fiscalía, etc., con el objetivo de que puedan "detectar y paliar en la medida de lo posible esta problemática". Colectivos de posibles víctimas de este tipo de delitos, el comisario Rafael Madrona y el coronel jefe de la Comandancia Arturo Prieto, la delegada del Gobierno de la Junta Gracia Fernández... Fueron sólo parte de los asistentes a la inauguración de una iniciativa pionera en la que se pretende dar respuesta a una tipología delictiva relativamente novedosa que a veces se confunde con los delitos de injurias u otros similares.

Tras realizar una introducción a lo que el Código Penal considera un delito de odio, el decano José Pascual Pozo ha subrayado el carácter pionero de esta iniciativa y su importancia de cara a aplicarlo profesionalmente en la defensa de las víctimas e incluso de los propios investigados. La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha advertido de que requieren de una doble perspectiva, por un lado la comisión del delito y por otro el motivo al estar basados en una serie de prejuicios y general un clima de violencia hacia minorías, por su carácter racista, homófobo, etc. Señala también que de afrontar estos asuntos de forma restrictiva, se podría acabar contra la libertad de expresión, sobre todo "si se hace desde la crítica política" o chocar con otros delitos como los de injurias. "Si no se tiene en cuenta esto, se pueden dictar resoluciones que no quería el legislador", ha dicho para referirse a casos concretos como el de los titiriteros del Retiro, la estatua de Enrique Ponce, etc.

La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha apuntado que desde 2012 la Fiscalía General del Estado cuenta con una sala para seguir estos ilícitos y potenciar contactos con colectivos, asociaciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con una serie de criterios unificados y fiscales delegados en cada territorio. Considera, eso sí, que muchas veces es preciso desenmascarar lo que rodea a estas denuncias porque "a veces no están bien catalogados y manifiesta que a veces la investigación no puede iniciarse porque las víctimas no denuncias al sentirse vulnerables o amenazados. "Hay pocos, veo la parte positiva. Antes podían estar enmascarados (...) La mayoría de denuncias no prosperan porque no existen indicios racionales suficientes para ello, porque no hay pruebas suficientes, o porque en delitos contra la integridad moral no hay datos suficientes con relevancia para aprecisarse hechos que vayan en racismo o xenofobia", dice.