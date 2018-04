Lafita asegura haber atendido la demanda de los aseos de los mercadillos

La concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, ha aclarado que la instalación de aseos portátiles en tres de los siete mercadillos de la ciudad se ha realizado "donde nos ha indicado la Federación de Asociaciones del Comercio Ambulante de la Provincia de Almería (FECOAM), que está formada a su vez por otras tres asociaciones de comerciantes, que cubren casi la práctica totalidad de este colectivo. Es decir, hemos cumplido con una demanda trasladada en una de las múltiples reuniones de trabajo que mantenemos y nadie como ellos pueden conocer sus necesidades reales".

Lafita se ha mostrado sorprendida por la denuncia del grupo municipal socialista "porque se pasan el día diciendo que visitan los mercadillos y luego no saben ni lo que de verdad necesitan" y añade que "la Federación defiende los intereses específicos de este tipo de comercio y ellos son el altavoz para coordinar acciones conjuntas que redunden en beneficio de los empresarios y autónomos del colectivo del comercio ambulante", por lo que considera que "si los propios comerciantes no han considerado que este servicio se implante en los siete será porque no lo han estimado necesario", concluye.

Los sanitarios portátiles están disponibles los martes en el Mercado del Estadio, los sábados en el Mercado del Auditorio y los domingos en el Mercado de El Alquián. En cada mercadillo hay un aseo para hombres y otro mayor y accesible para mujeres y personas con movilidad reducida. Son siete en total los mercadillos en la ciudad.