Multan a una legionaria por faltar a la fiesta de la Inmaculada

Una dama legionaria, del Tercio Juan de Austria, con sede en Viator, ha sido sancionada con tres días de multa por no asistir a la conmemoración de la Inmaculada Concepción, a pesar de que la militar argumentó que no tenía con quién dejar a su hija de dos años porque ese día cerraban las guarderías y su marido debía participar en el mismo desfile, ya que es cabo legionario en la misma unidad que ella, según ha informado el periódico 'El País'. La mujer dijo que no tenía a nadie con quién dejar a la niña pero el jefe del Tercio considera que asistir a la festividad de la Inmaculadaforma parte de las "necesidades del servicio", que priman sobre el derecho a la conciliación familiar, según recoge este diario nacional.