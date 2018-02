El PP esgrime el acuerdo con la Junta ante las explicaciones que pide el PSOE por la Residencia

El Grupo Socialista de la Diputación provincial de Almería ha lamentado que el equipo de Gobierno del Partido Popular (PP) no haya sido capaz de dar explicaciones precisas sobre los planes que tiene para la Residencia Asistida, qué obras son las previstas -si es que se van a realizar- y dónde está el proyecto que se encontraba en redacción, según anunció el propio presidente de la Diputación, Gabriel Amat, hace justo un año. "Todas estas cuestiones han quedado sin contestar", según ha considerado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, durante la celebración del Pleno extraordinario que se ha desarrollado en el Palacio provincial, a petición del Grupo Socialista. Según ha argumentado Lorenzo, "en este Pleno ha quedado constatado que el PP ha estado mintiendo a las familias, a los residentes y a todo el mundo" con respecto a la puesta en marcha de las obras para la mejora de la residencia asistida y al mantenimiento de todas las plazas concertadas. "Sus palabras les delatan y sus hechos también, porque al fin y al cabo lo que han hecho ustedes es renunciar a 47 plazas y hacer la residencia más pequeña", ha señalado el portavoz socialista. El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García ha recordado que la Institución está cumpliendo su compromiso con la Residencia, que además contó con el apoyo de la Junta de Andalucía tras el acuerdo alcanzado entre el presidente, Gabriel Amat, y el viceconsejero de Política Social e Igualdad, Manuel Martínez Domene. "No se va a trasladar a nadie, no se va a despedir a nadie y no se va a cerrar la residencia. Se liberan 47 plazas concertadas para poder acometer las obras de mejora y mantener la calidad asistencial para que siga siendo un referente a nivel provincial, andaluz y nacional". Ha sentenciado.