Pérez Navas adelanta el voto en contra del PSOE a los presupuestos

El portavoz municipal del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, ha trasladado al equipo de gobierno del PP durante una reunión con la concejala de Economía, María Vázquez, "que votaremos en contra de su proyecto de presupuestos para 2018 por dos motivos fundamentales, que son que no responden al modelo de ciudad y a las prioridades que los socialistas consideramos que habría que atender y que el alcalde y concejales no cumplieron con la ejecución de las cuentas de 2016 y 2017, lo que nos hace desconfiar sobre que vayan a ser capaces de hacerlo esta vez". Pérez Navas ha considerado que el alcalde "lamentablemente, parece que no ha estudiado en profundidad el documento con las cinco líneas de negociación que desde el PSOE se le remitió hace casi un mes" y "que, por lo tanto, no ha podido entender que el principal partido de la oposición lo que puso encima de la mesa fue la posibilidad de negociar unos presupuestos que respondieran a un determinado modelo de ciudad frente a los acuerdos que él y su equipo quieren conseguir, basados en poner y quitar medidas al peso en el proyecto de cuentas municipales".Los socialistas han detallado "que esa negociación rigurosa nunca se produjo y que los puntos básicos que consideramos que deben de contemplar los presupuestos del próximo año tampoco se han incluido en el proyecto de presupuestos, tal y como se nos ha comunicado durante la reunión convocada por parte de la concejala".